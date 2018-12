La Justicia le otorgó la prisión domiciliaria a Francisco Sanabria

Gracias al nuevo Código del Proceso Penal (CPP) la Justicia le otorgó a Francisco Sanabria, otrora propietario de Cambio Nelson, el beneficio de la prisión domiciliaria. El abogado de Sanabria, Jorge Barrera, argumentó ayer que el ex diputado suplente del Partido Colorado (PC) todavía no fue condenado y estuvo más de dos años en prisión. El CPP indica que cuando una persona está dos años en prisión y no tiene la acusación fiscal, debe ser liberada.

Sanabria estaba preso hacía un año y nueve meses y, además, había conseguido siete meses de redención de la pena por trabajo, lo cual sumaba dos años y cinco meses, argumentó Barrera. Con esa base se solicitó la liberación, pero el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco optó por pedir la prisión domiciliaria, lo que fue concedido por el juez de Crimen Organizado Pablo Benítez.

Pasadas las 14.00 de ayer, Sanabria fue trasladado desde la cárcel de Campanero, en el departamento de Lavalleja, a su domicilio en Punta del Este, Maldonado.

En abril de 2017 el empresario había sido procesado por falsificación de documento privado, apropiación indebida y librar cheques sin fondos. En agosto de este año se le sumó el delito de lavado de activos.

Además de Sanabria, por el caso fueron procesados Nelson Calvette, gerente general del cambio, por un delito reiterado de apropiación indebida, mientras que la contadora Soledad Ubilla fue inculpada de un delito continuado de apropiación indebida en reiteración real con un delito de falsificación ideológica. Beatriz Silva, la otra contadora de Cambio Nelson, fue procesada sin prisión.

El caso saltó en marzo de 2017 cuando Cambio Nelson cerró y se conocieron 30 denuncias contra Sanabria por librar cheques sin fondo, estafa y apropiación indebida. El cambio recibía depósitos como si fuera un banco, algo que está prohibido, y derivaba el dinero a emprendimientos del empresario, con los que después les pagaba intereses a sus clientes.