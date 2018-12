Lista 711 asegura que Sendic estará presente hasta “en los volantes”

“Donde está la lucha, está Sendic”. La frase relucía en las remeras blancas de algunos militantes que aguardaban a que llegara el líder del sector al local de la lista 711. El ex vicepresidente Raúl Sendic ingresó al comité y, en diálogo con la prensa, se refirió a la resolución del Plenario Nacional, en la que tanto el senador Leonardo de León como él fueron inhabilitados para ser candidatos en las próximas elecciones. En su opinión los “compañeros” se “equivocaron”, pero adelantó que no iba a “emitir” ningún “agravio” contra ninguno de los militantes que participaron en el Plenario. Sobre su futuro político Sendic reiteró que va a seguir “ligado” a la política y añadió que “sin duda” hacer campaña “sin ser candidato no deja de ser original”, y se mostró confiado en seguir cosechando el apoyo de militantes. “Ahora que el cuco no está, hay que ganar las elecciones”, remarcó. Consultado sobre los comentarios del precandidato e intendente de Montevideo Daniel Martínez, Sendic dijo que “a esta altura del partido” no le sorprende nada. “He tenido traiciones de todo tipo”, dijo. Esas declaraciones de Martínez, sostuvo, le parecieron al “santo botón”. Sendic dijo que hizo “mea culpa” al renunciar a la vicepresidencia y señaló que hay “varios dirigentes que han cometido errores importantes y no he visto que abandonen sus sillones”. El ex vicepresidente salió nuevamente a criticar al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y afirmó que no le importaba lo que dijera sobre él: “Lo único que me importa es que algún día Astori nos diga cómo resolvemos el déficit fiscal, que ha ido cercenando y limitando las posibilidades para que el gobierno y el proyecto de izquierda puedan progresar en determinadas políticas”.

Raúl Sendic, ayer, previo a un acto de la lista 711.

El diputado Saúl Aristimuño dijo a la diaria que alguna gente se “confunde” sobre el futuro de la lista 711 y el impacto que pueda tener la decisión del Plenario Nacional sobre el devenir de Sendic: “Hoy la senadora Daisy Tourné dijo que era muy duro decirle a un compañero que no puede hacer política. Se equivocó feo, porque al compañero lo proscribieron, pero va a hacer política”, retrucó. Según el legislador, Sendic va a encabezar la campaña del sector, y eso implica que “en un comité, en un barrio, en la feria y en el interior, el principal orador va a ser Raúl Sendic”. Si bien todavía no saben si la fotografía de Sendic va a estar en las listas, Aristimuño adelantó que lo que sí saben es que estará “en nuestra campaña, en nuestros volantes y en nuestras pintadas”. “La lista 711 es Raúl Sendic”, concluyó. Para él, en el oficialismo “muchos” se pensaron que “esto se terminaba acá, y no es así”.