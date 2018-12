Llega el segundo Festival Cinematográfico de Música Electrónica

La plataforma uruguaya de música electrónica Pulse organizó el II Festival Cinematográfico de Música Electrónica, que tendrá lugar hoy, de 20.00 a 24.00, en Grupocine Ejido, con entrada libre. Se presentarán dos cortos: Montevideo electrónico, un trabajo documental de Oliver Garland sobre la subcultura de la música electrónica en Montevideo, enmarcada en los años 2000; y Frecuencias 2018, un registro sobre la cumbre de música electrónica y arte digital que se realiza en Chile. En esta propuesta para acceder a una heterogénea visión de este género documentando sus procesos, el festival también exhibirá el film alemán If think in Germany at night, en el que el realizador Romuald Karmakar registra a los DJ contemporáneos más destacados, y así, figuras como el chileno Ricardo Villalobos, la suiza Sonja Moonear y el alemán Roman Flügel hablan sobre su trabajo y su proceso creativo, y proponen una nueva mirada sobre el fenómeno contemporáneo de este género.