Molestia en el directorio nacionalista por dichos de Sartori sobre desaparecidos

Los dichos del precandidato presidencial nacionalista Juan Sartori sobre la búsqueda de desaparecidos en la última dictadura no cayeron simpáticos en el Honorable Directorio del Partido Nacional (PN). Ayer la propia presidenta del directorio, la ex diputada Beatriz Argimón, salió al cruce del empresario y dijo que lo llamaría personalmente para hablar de la situación. Argimón recordó en una rueda de prensa que el PN hizo una “conmemoración específica” como partido durante el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, y aseguró que para el partido “es un tema de primerísimo nivel”. También observó que las declaraciones de Sartori no representan al partido y aclaró que los precandidatos “van a representar al partido cuando sean del partido”, ya que por ahora “son precandidatos que quieren presentarse a una elección del partido”. La presidenta del directorio nacionalista dijo que el tema de los derechos humanos personalmente le genera preocupación, “y en ese sentido, [a Sartori] lo voy a llamar”.

Más duro fue el diputado Pablo Abdala (Alianza Nacional), secretario del directorio, quien dijo a la diaria que no compartía “en absoluto” lo dicho por Sartori. A su juicio, con su apreciación el empresario “demuestra un nivel de desconocimiento muy importante de la posición del PN en estos temas, de la historia reciente y de la actitud que el partido asumió desde el golpe de Estado para aquí, además del sacrificio de Wilson Ferreira cuando promovió la aprobación de la Ley de Caducidad, para salvar las instituciones, pero que no implicaba cerrar los caminos de la verdad y la justicia”.

El sábado, en una entrevista con la diaria, Sartori había dicho que la búsqueda de desaparecidos era un “tema ideológico que venimos cargando desde hace tantos años... y cada vez es menos relevante”. “¿Cuántas personas que votan habían nacido en esa época? A mí me gusta enfocarme y hablar de qué vamos a hacer mañana. No me gusta en general meterme a revisar la historia, o ver qué lado tenía razón, qué lado hizo las cosas bien o mal. Para mí son temas que no son de actualidad y que no son prioridad”, había dicho.

Abdala considera que lo que planteó Sartori es una “falsa oposición”: “Mirar para adelante no significa que lo que pasó, pasó. Hay que tener presente la historia, no para vivir en ella sino para no olvidarla. La mejor forma de proyectarse hacia el futuro es tener claro cuál es la raíz y el proceso histórico de los que somos herederos y continuadores”.

Ayer el propio Sartori tomó distancia de sus dichos. “Destinaría recursos para la búsqueda de desaparecidos, por supuesto. Hay que seguir con la búsqueda y también hay que mirar para adelante”, dijo el empresario, entrevistado por el programa Arriba gente, de Canal 10. La frase fue luego publicada en su cuenta de Twitter.

Pero estas críticas no son ni por asomo las únicas que ha recibido el precandidato. En la interna nacionalista llaman la atención las escasas propuestas del precandidato. “No ha planteado nada novedoso y no se le reconocen ideas sobre la vida del país y los temas que Uruguay enfrenta”, dijo Abdala. El diputado destacó que incluso advirtió en sus dichos “algún desconocimiento sobre algunas cosas concretas”, ya que, por ejemplo, “confundió la cantidad de desocupados con la cantidad de empleos perdidos”.