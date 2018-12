Orsi optimista sobre temporada turística en Canelones

“¿Vamos a hablar con el intendente?”, preguntó una señora a su acompañante el sábado en el lanzamiento de la temporada de verano en Parque del Plata, Canelones. Mientras las vecinas debatían cuál de las dos se iba a acercar a conversar con el intendente canario, Yamandú Orsi (Frente Amplio, FA), el jerarca recorría la feria de artesanías y los locales gastronómicos que se instalaron en la rambla del arroyo Solís Chico. Más tarde, conversó con algunos medios sobre el arranque del verano y la campaña por las elecciones internas.

Sobre la temporada Orsi dijo que es una incógnita cómo va a influir la crisis de Argentina, aunque aseguró que es optimista. “Cuando se le pregunta a los que pueden tener más idea, como la gente de la hotelería de Maldonado, te dicen que los primeros días de enero están bastante bien. Nosotros dependemos bastante menos de Argentina [que Maldonado]. El turismo de Canelones es muy interno. El peso del uruguayo, el turismo compatriota, es muy fuerte, por lo tanto, cuando ha habido altibajos en la economía argentina se ha sentido muy poco”, aseguró.

El intendente, que integra el Movimiento de Participación Popular, dijo, refiriéndose al año electoral, que va a ser muy duro. “Muy intenso está todo. Mucha crispación veo”, sostuvo. Para el intendente, “hay sectores de la sociedad que se juegan muchísimo en esta campaña”, al punto de que para algunos “es patria o muerte”. Sin embargo, no quiso especificar a qué sectores se refería: “No voy a hablar de sectores políticos, pero creo que todos me entienden. Hay una apuesta fuerte para ganar las elecciones, de nosotros [del FA], pero también, y como nunca, de la oposición”.

Orsi también se refirió a los resultados de diferentes encuestas que se dieron a conocer la semana pasada: “Hay tres encuestas con una diferencia de seis puntos. Algo raro hay. Yo no soy de los que no creen [en las encuestas]. Hay una realidad que es clara: si la oposición se suma, supera al FA. Eso no quiere decir que automáticamente toda la oposición se pase [a quien más votos obtenga], pero falta mucho todavía”.

La semana pasada se dieron a conocer varias encuestas sobre la intención de voto de cara al año electoral. La encuestadora Radar aseguró que el FA se impone al Partido Nacional (PN) por seis puntos: el oficialismo obtiene 33% de las preferencias, mientras que 27% optaría por el Partido Nacional y 12% por el Partido Colorado (PC). En tanto, otras dos encuestadoras dieron al PN mayor intención de votos que el FA. La encuesta de Opción Consultores de diciembre dio que el PN supera al FA en un punto: según el sondeo difundido el miércoles, los nacionalistas alcanzan 27%, mientras que el FA llega a 26% y luego se ubica el PC con 12%. También Equipos Consultores dijo el martes que el PN supera al FA en intención de voto. Según la consultora, entre octubre y diciembre el FA cayó de 34% a 30% en intención de voto, mientras que el PN creció de 33% a 34%. En tercer lugar se ubica el PC con 11%.

El intendente se tomó su tiempo para contestar si la situación del ex vicepresidente Raúl Sendic influyó en la intención de voto de la fuerza de izquierda. Orsi considera que ese tema es un capítulo cerrado: “Ya el FA lo laudó como tenía que laudarlo. Después se verá qué hará el grupo de Sendic [la lista 711]. Creo que la fuerza política decidió algo muy importante, y él mismo [Sendic] había decidido algo más importante, como fue renunciar al cargo de vicepresidente. Ya se tomaron las decisiones, que no en todos lados se toman”.

Sobre las precandidaturas dijo que esperaba que hubiera más postulantes, y sostuvo que eran las personas “que todo el mundo imaginaba”.