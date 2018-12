Sanguinetti no está de acuerdo con los debates obligatorios

Ayer de noche, en Casa de Galicia, se llevó a cabo un acto de la Lista 20002000, del diputado colorado Conrado Rodríguez, que integra el sector Batllistas, liderado por Julio María Sanguinetti. Antes de iniciar el evento, Rodríguez señaló en rueda de prensa que hoy presentará un proyecto de ley sobre “jubilación activa”, en vista de las “complicaciones” que sufre la seguridad social, cuyo gasto “viene creciendo en forma sostenida”. El proyecto plantea que las personas de más de 65 años puedan elegir jubilarse y a la vez seguir trabajando. Rodríguez subrayó que esto sucede, por ejemplo, en España y dijo que si su iniciativa se aprueba habrá “más cotizantes de la seguridad social”, por lo cual bajará el déficit del sistema.

A su vez, el ex presidente Sanguinetti fue consultado sobre diversos temas políticos de actualidad. Dijo que el Poder Ejecutivo procedió “como se debe” al no concederle asilo al ex presidente peruano Alan García, ya que el tema no era estar a favor o en contra del solicitante, sino evaluar “si tenía o no garantías jurídicas”. “El gobierno cree que [en Perú] hay independencia de poderes y, en consecuencia, no concedió el asilo. Lo importante es que el derecho tiene que estar por arriba de lo político”, comentó. Por último, al ser consultado por el proyecto que impulsa el diputado Fernando Amado para que sean obligatorios los debates entre candidatos presidenciales, Sanguinetti dijo que si bien está de acuerdo con que haya debates, la obligatoriedad no le parece “buena”. “El que no quiera debatir, que no debata”, finalizó.