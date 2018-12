Sartori lanza su candidatura hoy, mientras acumula críticas

Finalmente, luego de una larga campaña de expectativa, el empresario Juan Sartori lanzará oficialmente su precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Nacional. El evento tendrá lugar en el teatro Metro hoy a las 19.00. Desde que se conoció que pensaba lanzarse como precandidato, Sartori recibió varias críticas desde las propias filas de su partido. La más fresca es de Sergio Botana, intendente de Cerro Largo, que ayer, en una entrevista con Radio Carve señaló que Sartori “no existe” dentro del PN y “no da ni para hablar del hombre”.“Que venga nomás, no hay problema, y si tiene algún votito mejor. Parece que algún peso tiene, pero si tiene algún votito sería bueno”, señaló. Agregó que “la mayoría de los votantes no le conocen la cara”, y en este país “nadie vota gente que no conoce”. “El único contacto que tuve con él fue una vez que le prohibí hacer un barrio acá porque no coincidía con el ordenamiento territorial; lo quería hacer en el medio de una zona determinada para molinos arroceros. La empresa UAG quería hacer un country en un campo que le sobraba”, aseguró el intendente.

A su vez, el ex presidente José Mujica contó en un acto en La Paz el fin de semana que vio dos veces a Sartori: la primera cuando era presidente, y la segunda hace poco tiempo, cuando el empresario lo visitó como si fuera “politólogo”. “Yo pensé: ‘Este quiere ser legislador, empezará una carrera política como tantos en Uruguay’. Pero si me hubiera dicho que se quería tirar a candidato a presidente le hubiera dicho que está loco”, señaló.