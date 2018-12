Se entregaron los premios Florencio 2018

Con un nuevo formato de ceremonia, anoche en el hotel Radisson, la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU) hizo su premiación anual, que será transmitida en diferido por Antel Vera (el sábado y el domingo). Este año los espectáculos más premiados por el jurado –integrado por José Luis Añón, Jorge Bolognia, Myriam Caprile, María Rosa Carbajal, Carlos Cassina Gustavo Habiaga y Ernesto Olesker– fueron Sacco y Vanzetti, una versión del argentino Mauricio Kartun sobre la ejecución de estos inmigrantes italianos, dirigida por José María Novo, y Smiley, una historia de amor, la comedia más famosa del dramaturgo catalán Guillem Clua, a cargo de Vika Fleitas; y el Cyro Scosería, la máxima distinción que se entrega cada tres años a destacadas figuras del teatro, fue para Nelly Antúnez.

Dirección

Aderbal Freire-Filho, por La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa

José María Novo, por Sacco y Vanzetti

Espectáculo

La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa

Sacco y Vanzetti

Elenco

El tiempo sin libros (María Elena Pérez, Iván Solarich, María José Lage, Cecilia Martínez Carlevaro)

Actriz

Bettina Mondino, No ver, no oír, no hablar

Nidia Telles, He nacido para verte sonreír

Actor

Álvaro Armand Ugón, por Sacco y Vanzetti

Pablo Varrailhon, por La vuelta al desierto

Revelación

Bruno Acevedo Quevedo, autor y director de Ruido

Texto de autor nacional

No ver, no oír, no hablar, de Stefanie Neukirch

Actriz en papel de reparto

Alejandra Wolff, por After Electra

Actor en papel de reparto

Leonardo Franco, por Sacco y Vanzetti

Espectáculo musical

Los 85 y pico, bonus track, de Diana Bresque

Actriz en unipersonal

Angie Oña, por Ser humana

Josefina Trías, por Terrorismo emocional

Actor en unipersonal

Iván Solarich, por No hay flores en Estambul

Alejandro Martínez, por Esta noche Oscar Wilde

Iluminación

Alfonsina Fernández y Tatiana Keidanski, por Susana entonces Mario

Escenografía

Adán Torres y Bruno Torres, por Sacco y Vanzetti

Vestuario

Pablo Auliso, por Hombría

Ambientación sonora

Leandro Acquistapace, por Terrorismo emocional

Teatro del interior en Montevideo

La hospitalidad, por Teatro Sin Fogón (Fray Bentos)

Actriz de comedia

Fabiana Charlo, por Sólo llamé para decirte que te amo

Actor de comedia

Cristian Amacoria y Nicolás Pereira, por Smiley, una historia de amor

Dirección de comedia

Vika Fleitas, por Smiley, una historia de amor

Escena alternativa

El público, de Fernando Rodríguez Compare

Escena iberoamericana

El charco inútil, de David Desola (España)

Espectáculo extranjero

A secreto agravio, secreta venganza, por Jóvenes Clásicos (España)