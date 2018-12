Sectores de Talvi y Sanguinetti quieren que ganador de la interna presida el CEN

El cargo de secretario general del Partido Colorado (PC) está vacante desde principios de diciembre, luego de la renuncia del diputado Adrián Peña, y seguirá así al menos hasta febrero, según indicó a la diaria Guzmán Ifrán, dirigente de Batllistas e integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de esta colectividad política. No obstante, quien sea elegido secretario general ocupará el cargo en forma transitoria, ya que luego de las elecciones internas de junio de 2019 se renovarán las autoridades del CEN y, a su vez, estas elegirán un nuevo secretario general. De cualquier manera, Ifrán subrayó que por el momento el PC no está acéfalo ya que tanto el CEN como la Convención Nacional del partido, sus máximos órganos, siguen actuando con normalidad por más que no haya un secretario general.

Como se sabe, el líder de Batllistas es el ex presidente Julio María Sanguinetti, y, aunque oficialmente no es el precandidato a presidente, dentro del sector se da por descontado que será candidato. Ifrán ve con “muy buenos ojos” no sólo que el ex presidente sea el precandidato de su sector, sino que también pueda ser electo secretario general en caso de ganar las internas del PC, ya que sería una manera “de darle jerarquía” al CEN. Pero además, pensando ya en la idea del “gobierno de coalición” con el Partido Nacional con la que viene insistiendo Sanguinetti, Ifrán señaló que el líder de Batllistas, en caso de ganar las internas, no sólo podría liderar a los colorados en esa coalición sino “a la coalición en general siendo presidente de la República”. “Si fuese otro precandidato [el de Batllistas], diría que los blancos tienen muchísimas más chances [de ganar la elección], pero si Sanguinetti llega a ser candidato y a ganar las internas, va a estar muy peleado con el Partido Nacional [PN]”, subrayó Ifrán. Además, aseguró que “ya hay estudios de opinión pública sobre la migración enorme que puede llegar a haber desde junio hasta las elecciones nacionales si Sanguinetti es electo en las internas”.

En tanto, Peña, que integra el sector Ciudadanos –liderado por el precandidato Ernesto Talvi–, dijo a la diaria que “indudablemente” cuando llegue la próxima interna se armará “otra configuración” en el CEN. Por ejemplo, si el partido queda dividido en tres (el otro sector es Uruguay Batllista, del senador José Amorín Batlle), “hay que ver quién reúne los consensos para la secretaría general”. Peña recordó que hubo ocasiones en las que acordaron un secretario general rotativo. Cuando Bordaberry consolidó su liderazgo en las elecciones de 2009 a través de su sector, Vamos Uruguay, el senador colorado implantó este sistema, que llevó a que varios dirigentes, entre ellos Ope Pasquet, Martha Montaner, Max Sapolinsky y Germán Cardoso, ejercieran la secretaría general del partido.

Si bien por ahora Talvi no ha manifestado su intención de ser secretario general, Peña también es partidario de que si gana la interna debería ser elegido por ese cargo, ya que es “lo lógico”. Pero, dado que Talvi no está tan familiarizado con el mundo político, Peña no sabe si a su líder le interesará la conducción partidaria en el CEN. Además, el diputado de Ciudadanos recordó que cuando Bordaberry ganó la elección interna y renunció a entrar al CEN, en 2014, él se manifestó en contra, porque piensa que “la autoridad partidaria e institucional tiene que coincidir con el liderazgo natural que se manifiesta en las urnas”. “Pero respeto otra decisión. En otros partidos ha pasado lo mismo. [Luis] Lacalle Pou ganó la interna y no asumió la presidencia del directorio blanco”, agregó.

En tanto, Amorín Batlle dijo a la diaria que “no hay que apurarse” y que el secretario general se acordará después de la interna, “sin ningún inconveniente”. “Lo importante es llegar a la interna como venimos hasta ahora, sin disputas ríspidas, y después pensaremos con tranquilidad quién es el secretario general. Hoy no es el tema que más nos preocupa. Obviamente que va a tener más peso el que gane la interna, pero no hay que apurarse”, sentenció.