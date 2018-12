Sendic encabezará la campaña política de la 711 a pesar de la sanción del Plenario

Este sábado, el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) tomó cartas en los 17 dictámenes emitidos por el Tribunal de Conducta Política (TCP). Entre estos cargos, se aprobó inhabilitar al ex vicepresidente Raúl Sendic y al senador Leonardo de León “por un período de 17 meses, hasta el cierre del proceso electoral de mayo de 2020, con todos los efectos que ello supone”, detalla la resolución publicada por la fuerza política. Tras conocer la sanción, los diputados Felipe Carballo y Saúl Aristimuño, de la lista 711, consideraron equivocada la decisión del Plenario y hablaron de “proscripción”. De todas formas, aseguraron que acatarán lo resuelto por la fuerza política. Según dijo Aristimuño a la diaria, Sendic incluso continuará al frente la campaña política de la 711.

En los días previos al encuentro de este sábado, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal ratificó el procesamiento del ex vicepresidente y lo dispuesto por el fallo en primera instancia. En paralelo, los principales sectores del oficialismo se reunieron con Sendic para acordar una sanción de cara al Plenario. La posibilidad de aplicar una sanción por un año ya era conocida, aunque de todas formas la atención se centró en la resolución sobre su caso y el del senador De León, sobre quien el TCP consideró que incurrió en “múltiples actos indebidos” en perjuicio del patrimonio público por el uso de la tarjeta corporativa de Alcoholes del Uruguay (Alur). El Plenario aprobó con 160 votos inhabilitarlos durante el período electoral del próximo año.

Al respecto, en una conferencia de prensa el diputado de la lista 711 Felipe Carballo sostuvo que la decisión del Plenario fue equivocada porque “entregaron el apellido Sendic, 60 años de lucha y de historia, a los intereses que no son los del FA, sino de la derecha”. “Fue una clara proscripción que hicieron con el compañero”, enfatizó, y aseguró que Sendic seguirá militando “codo a codo con cada uno de los compañeros de la 711”.

Por su parte, Aristimuño dijo que “esta conducción política es absolutamente vergonzosa, porque compraron la agenda de la derecha”, y añadió: “Le transmitieron a los frenteamplistas que el problema era Sendic, cuando el problema son las necesidades que tiene la gente”.

Hoy a las 19.00 Sendic encabezará un activo de militantes de la lista 711 –que estaba agendado desde antes del Plenario–, en el que se espera que el ex vicepresidente opine sobre su sanción. En diálogo con la diaria, Aristimuño señaló que Sendic no les adelantó ningún comentario al respecto a los integrantes del sector, aunque ya se sabe que acatará la inhabilitación aprobada. No obstante, dejó en claro que el sector continuará en la contienda electoral y que Sendic “va a encabezar nuestra campaña”. Lo que queda por definir tras las sanciones es de qué forma se integrarán las listas y a qué candidato apoyarán. “No hay apuro”, subrayó el diputado.

Por su parte, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, aseguró a Radio Zorrilla de San Martín que, si bien aprecia a Sendic, la sanción aprobada “está bien” y que la ética no se puede medir “con un calibre electoral”, ya que si se equivocó debe pagar las consecuencias.

Almagro expulsado y Pérez suspendido

El Plenario también votó, por unanimidad, la expulsión del ex canciller Luis Almagro. El viernes Almagro envió una carta a los integrantes del TCP en la que sostiene que es “lamentable que el TCP tenga la indecencia de efectuar un pronunciamiento sobre una persona sin hacer traslado de denuncia, ni de acusación, ni dar vista de actuaciones o testimonios o medios de prueba”, y añadió que ha tenido “las mismas garantías que un preso político en Venezuela o en Cuba. Ello tiene la misma sustancia de las dictaduras que he confrontado por su absurda falta de garantías para hacer valer derechos fundamentales”.

En relación con el caso del diputado y líder de la Liga Federal Frenteamplista (LFF), Darío Pérez, se aprobó interrumpir sus derechos como miembro del FA por un período de cuatro meses. La misma resolución se aplicó al ex diputado Sergio Mier. Asimismo, se inhabilitó por cuatro meses el “derecho a ejercer el voto y tomar decisiones en los organismos del FA” de la LFF.

Según explicó en una conferencia de prensa el presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, los casos se abordaron uno por uno en relación con los “procedimientos estatutarios previstos” y, aunque “nunca un objeto de sanción es un motivo de alegría”, ante estas situaciones se deben tomar decisiones y “el FA tomó decisiones”.

Mientras varios militantes fueron condenados con una sanción, otros casos fueron archivados. Ocurrió esto con los dictámenes del diputado Gonzalo Mujica y la ex senadora Michelle Suárez, ya que ambos no pertenecen más al FA, así como con ediles de Salto, Soriano y Maldonado, ex integrantes del oficialismo. También se archivó la solicitud de examen de la conducta del integrante de la Vertiente Artiguista Daoiz Uriarte en relación con los gastos efectuados durante su cargo de vicepresidente de OSE (2011-2013).

“Hoy, asumiendo que no estamos exentos de errores, resolvemos mejorar y ampliar los mecanismos internos de transparencia, vigilancia y control del desempeño de los y las frenteamplistas en responsabilidades públicas, para un mejor cumplimiento de este compromiso, que es permanente”, concluye la resolución publicada por el FA en su web.