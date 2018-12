Sendic no se baja de su postulación al Senado y asegura que en el FA “no todos pueden hablar de ética”

Mientras las gotas de lluvia caían con fuerza, los militantes se amontonaban en un comité de base del Cerro para recibir al ex vicepresidente Raúl Sendic. Entre aplausos y algunos gritos de aliento, Sendic entró al local y se dirigió a hablar con la prensa. Comentó que se reunió con el presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, y cuatro dirigentes del oficialismo y les dijo: “Voy a acatar la decisión que se tome, pero no me pidan que vaya otra vez a poner la cabeza abajo de la guillotina en el Plenario”.

La conversación, continuó Sendic, se dio en un “buen clima”. Según dijo, les planteó que tomaran la resolución que tenían que tomar y que, cuando “consiguieran los votos”, él iba a “acatar”. Entre las posibilidades que se manejaron, el ex vicepresidente contó que le pidieron que su sector acompañara una “moción” para “autosancionarnos”, pero les dijo que no iban a hacer eso. Agregó que ya sabe que los sectores mayoritarios del FA tienen una moción “que está prácticamente decidida”, por lo que no se esperan “muchas sorpresas para este fin de semana”. Según sostuvo, el “manoseo permanente” lo tiene cansado. Los presentes lo aplaudieron.

Si bien dijo que pensó “varias veces” tomar el camino que eligió el senador Leonardo de León, optó por seguir militando. “Yo estoy decidido a seguir adelante: si el Plenario del sábado resuelve una inhabilitación, voy a trabajar en la campaña electoral, porque ser candidato o no ser candidato es sólo una parte de la actividad política”, consideró. Ayer De León difundió públicamente una carta que tomó la decisión “de no participar” en las próximas elecciones “y, obviamente, no asumir ninguna responsabilidad política entre 2020 y 2024”. El senador entiende que la oposición quiso instalar la idea de que existió un “Lava Jato uruguayo” y que el único objetivo fue el “escarnio público”.“En el error o en el acierto, en la torpeza o en el virtuosismo, sepan mi Frente Amplio y toda la ciudadanía de este país que jamás cometí ningún acto ilegal, y prueba de ello es el dictamen de la Justicia penal. Tengo además la conciencia tranquila de que la buena fe siempre primó en mis actos”, dijo De León en la carta.

Advertencias

“Van a venir por más”, advirtió Sendic sobre el rol de la oposición, y arremetió contra el senador nacionalista Álvaro Delgado, que lleva “20 años usurpando un campo de [el Instituto Nacional de] Colonización”. El ex vicepresidente cuestionó que ahora se diga que “se van a ampliar las denuncias sobre ANCAP”. Según el ex vicepresidente, la oposición llevó más de 12 denuncias a la Justicia, pero la “montaña terminó pariendo un ratoncito”: el fallo de la Justicia que lo procesó sin prisión. También advirtió que el FA tiene que tener cuidado con que “la derecha” no le “marque la agenda”. “Tenemos todas las posibilidades de ganar las elecciones y ellos [los precandidatos] tienen que tener todo el respaldo del FA que yo no he tenido, pero espero que ellos puedan tener”.

Raúl Sendic, ayer, previo al acto convocado por la departamental de Montevideo.

“¿No se arrepiente de los gastos que hizo con la tarjeta corporativa?”, le preguntó un periodista. Los abucheos resonaron en el comité y una señora gritó: “¡Le hacen el juego a la derecha!”. Sendic retrucó que no iba a responder, porque ningún periodista le preguntó a Delgado “por qué usurpó el campo de Colonización. Ustedes sólo se ocupan de la situación de Sendic”.

Luego se refirió a sus correligionarios, en particular al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. “Escuché a Astori decir que Sendic era un problema para la campaña electoral. Le puedo decir que en el FA no todos pueden hablar de ética”, sentenció. Cuando se le preguntó a qué hacía referencia, dijo que iba a contar una anécdota: “Hace un tiempo, en un programa de televisión dije que los que habían traído a [Matías] Campiani a Pluna eran unos fantasmas. Un día, estaba acompañando al presidente [José] Mujica en un viaje a Perú, y el presidente recibió una llamada [de alguien que le decía] que se habían rematado los aviones de Pluna y que el remate había sido un éxito. Resultó que era todo falso”, recordó. Luego continuó relatando que el fallido remate de los aviones de Pluna le costó a Uruguay más de 300 millones de dólares, y que él ya había “advertido” que era un mal negocio. Hoy, sostuvo, Campiani “le está haciendo un nuevo juicio multimillonario al país, por más de 1.000 millones de dólares”. “Por eso digo que no todos estamos habilitados a hablar de ética en el FA”, aclaró.

También se refirió al caso del ex director de Casinos Municipales Juan Carlos Bengoa, quien terminó condenado con prisión. “Yo recuerdo la situación que hubo con Bengoa en el FA y la defensa a ultranza que algunos dirigentes hicieron de esa situación”, dijo Sendic. Advirtió que “hay que tener cuidado cuando se habla de la ética y la corrupción” y no caer “en discursos fáciles”. “Entonces ¿Astori no podría hablar de ética?”, le preguntó una periodista, y él se limitó a decir: “Yo ya respondí”.

Luego sostuvo que un medio de prensa publicó que mañana le iban a retirar la condición de frenteamplista. “Podrán hacerme lo que quieran, pero retirarme la condición de frenteamplista no”, dijo el ex vicepresidente. Finalmente, pidió a la prensa que se retirara del local para que pudieran entrar más militantes al comité.