Si pierde la interna, Martínez no aceptará ser candidato a vicepresidente

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, uno de los cuatro precandidatos a la presidencia por el Frente Amplio, dijo ayer en una entrevista con Subrayado que si pierde la elección interna no va a aceptar ir como candidato a vicepresidente en la primera vuelta. Señaló que el trabajo del vicepresidente es ser presidente del Senado, por lo tanto, “es una función básicamente parlamentaria”, que no es de su “perfil”, ya que “siempre” fue un “hombre hiperactivo”. Martínez recordó que cuando entró a la Facultad de Ingeniería trabajaba de portero en el cine ABC, y le gustaba más esa actividad que ser senador. No obstante, subrayó que no lo dice por despreciar, ya que ser parlamentario “es una función importantísima”, pero no va con su “forma de ser”; para él sería “una carga”, mientras que “hay otra gente que enriquecería mejor la fórmula”.

Martínez también fue consultado por el tema de la seguridad. Dijo que se inclina “mucho” por lo que se está haciendo ahora, entre el Ministerio de Interior, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Para el intendente es necesario focalizarse “en aquellos lugares donde los malandros y las mafias hicieron desaparecer la presencia del Estado”, por lo que es necesario “reprimir y meter presos a los malandros, destruir los búnkers de los delincuentes, hacer calles y plazas nuevas, y devolverle al vecino la dignidad de vivir en un espacio habitable”.