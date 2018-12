La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó que la edición del año que viene de la Copa Libertadores de América podrá verse por el canal de cable Fox Sports y también por Facebook. Fuentes de la red social reconocieron que incursionar en la puja por los derechos de transmisión del fútbol sudamericano es “un riesgo”, ya que “nos enfrenta a un mundo mil veces más turbio que el de la manipulación de elecciones con ayuda del gobierno ruso”. Mientras tanto, un dirigente de la Conmebol destacó que el acuerdo es “un paso trascendental en el camino por hacer que las transmisiones del fútbol sudamericano sean de mayor calidad y mucho más realistas”. “Facebook es ideal para transmitir partidos, porque ahí la gente se pone tan violenta e irracional como en la cancha”. De todas maneras, aclaró que “la ventaja es que acá, a diferencia de en una cancha real, lo máximo que puede hacer la gente es decir barbaridades. La posibilidad de tirar piedras o prender fuego algo no existe. Y a mí que me perdonen, pero la violencia simbólica, al lado de los destrozos que después hay que arreglar pagando un montón de dinero, no es nada”. Pero en la Conmebol no todos coinciden con este diagnóstico. “¿A alguien le caben dudas de que los barras argentinos o los torcedores brasileños van a encontrar la forma de destruir los servidores de Facebook, de modo que va a haber que trasladarlos a algún lugar inaccesible?”, se preguntó otro dirigente.