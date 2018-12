Vázquez: Cosse abandonará su cargo en enero

Ayer de mañana el presidente de la República, Tabaré Vázquez, concurrió al lanzamiento de Rondamomo, un proyecto de escenarios móviles para el próximo carnaval. Tras el evento, brindó una conferencia de prensa en la que anunció que la titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Carolina Cosse, abandonará su cargo en enero para dedicarse a la campaña electoral del próximo año, y será sustituida por el subsecretario de la cartera, el ingeniero Guillermo Moncecchi.

Fuentes cercanas a Cosse confirmaron a la diaria que la renuncia al cargo se había acordado previamente con la ministra, quien planeaba anunciarlo más cerca de la fecha, puesto que se retirará a fines de enero. Cosse había adelantado en varias oportunidades que mantendría su cargo al frente del MIEM hasta que Vázquez lo dispusiera y en cuanto comenzara a hacer campaña, porque considera incompatibles ambas actividades.

Por su parte, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, solicitará licencia a partir de abril del año próximo para abocarse de lleno a la campaña interna presidencial. El jerarca no descarta la idea de renunciar al cargo si lo ameritan las exigencias del contexto electoral.

En otras declaraciones, Vázquez descartó la salida del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, al ser consultado sobre si efectuará más cambios en la composición de su gabinete. El presidente sostuvo que pretende “terminar con el mismo equipo que comencé salvo [que ocurran] situaciones excepcionales”, como sucedió con el fallecimiento en 2016 del entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y la renuncia de Tabaré Aguerre al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en diciembre de 2017, además de lo de Cosse.

El jerarca evitó hacer comentarios sobre la decisión del Plenario del Frente Amplio de inhabilitar al vicepresidente Raúl Sendic hasta el cierre del proceso electoral en mayo de 2020. En ese sentido, recordó que cuando participó del festejo del cumpleaños de un presidente de Comité de Base del FA “algunos plantearon hacer un juicio político”. “Se imaginan si yo opino el juicio político que me van a querer hacer”, respondió a los periodistas. Consultado sobre qué recomendaría a Sendic a propósito de continuar o no su actividad política, el jerarca expresó: “Yo no soy quien para aconsejar a nadie”.

Vázquez adelantó que realizará un balance de gestión de los cuatro años de gobierno durante un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) mañana. “Me invitó ADM y me dio la oportunidad de elegir el tema que quería desarrollar” y “elegí realizar un balance de los cuatro años de gobierno”, afirmó.