Darío Pérez ratificó en el Parlamento que el grupo Sanabria influyó en las elecciones de Maldonado

El diputado Darío Pérez (Liga Federal, Frente Amplio –FA–) ratificó ayer, en la comisión investigadora sobre el financiamiento de los campañas electorales, de la Cámara de Representantes, sus denuncias sobre la influencia del grupo Sanabria en las campañas de Óscar de los Santos (Alianza Progresista, FA) y Enrique Antía (Partido Nacional, PN). Según reseña el portal Ecos, Pérez dijo que “el clan Sanabria digitaba la política de todo el departamento [de Maldonado] y definía elecciones [...] Tenía una tropa muy bien alineada y un inmenso poder mediático y económico”. Pérez aseguró que hubo una estrecha relación entre De los Santos y Wilson Sanabria, algo que le permitió al frenteamplista ser electo intendente en 2005, y que algo similar sucedió en 2015 cuando fue electo Antía. Según Pérez, Sanabria “apoyó con armas y equipo al actual intendente”. “En la última elección, los votos de Vamos Uruguay en Maldonado desaparecieron. No sacaron ni un edil. Si uno observa los resultados electorales, esos votos aparecen claramente en el PN. Antía fue favorecido”, cita el portal.

Alejo Umpiérrez, diputado del PN y presidente de la comisión, confirmó a la diaria que Pérez “ratificó lo que ya había manifestado públicamente”. “Dijo que había existido, en las últimas elecciones y en las anteriores, una intervención decisiva para que él no fuera intendente, tanto por la actuación de Sanabria como por la de Juan Carlos López Mena en favor de De los Santos. En el último período dijo que Antía había recibido apoyo político de Sanabria, lo que se refleja en el gabinete municipal. [Pérez] entiende que hubo un acuerdo político entre Germán Cardoso [Vamos Uruguay, Partido Colorado] y Antía”. En cuanto a las pruebas, aseguró que Pérez fue “enfático” en que tenía una lógica de hechos pero no documentos. “Lo que había era un conjunto de hechos concatenados que lo ratificaban”, sostuvo. “Dijo que tenía manifestaciones expresas de que él no era un candidato amigable para el grupo Sanabria y que [ese grupo] había actuado para que él no fuera intendente. En 2005 sus opositores habían elegido con quién perder; ante la imposibilidad de ganar, habían elegido perder con De los Santos”, concluyó.