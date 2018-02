La repetición, el paso de inicial a primaria y el protocolo de acción para primer año serán temas del coloquio del CEIP

Hoy y mañana se reunirán todos los actores involucrados en la planificación del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) para 2018. Consejeros, inspectores departamentales y de área, comisiones y organismos informantes se juntarán para tratar los temas que marcaron 2017 y proyectar su evolución para 2018. Entre los más polémicos está la repetición, que tomó especial protagonismo en estos días, a raíz del caso del colegio Santa María que se resolvió a nivel judicial. A pesar de que esta situación particular no va a estar sobre la mesa, el consejero Pablo Caggiani aseguró a la diaria que se ocuparán del tema: “Primaria viene trabajando fuerte en personalizar las propuestas educativas. En la medida en que tenemos más recursos de adultos, también aparecen mayores posibilidades de trabajar con las singularidades. En la circular del año pasado se da cuenta de todas las flexibilidades que existen para no pensar más en una cuestión homogénea y cuidar la trayectoria por las consecuencias que tiene recursar un grado”.

Asociada a la opción de recursar está la especial atención que pone el CEIP en el tránsito entre la educación inicial y la primaria. Los datos estadísticos muestran que, sin importar el quintil socioeconómico, a los estudiantes más jóvenes de la generación les va peor académicamente. Estos datos son la base de un documento que circuló el año pasado, cuando se presentaba la opción de atrasar el ingreso a la educación primaria hasta los siete años. Caggiani comentó que en el coloquio de la semana que viene “se va a trabajar con ese documento y con opiniones de académicos, pero no necesariamente porque se vaya a cambiar la edad de ingreso, sino porque da cuenta de cómo funciona el sistema educativo: para decidir la promoción está la mirada de un profesional de la educación, pero eso nos devuelve un sesgo donde además de la pobreza, la edad de los gurises también afecta con mucha fuerza. Se busca evidenciar una situación sobre la que tenemos que intervenir”.

Relacionado al pasaje entre inicial y primaria está la evaluación que se hace del primer año en la escuela. El consejero detalló que se identificaron 4.000 niños con debilidades en primer año, en base a varios indicadores, entre los que está el Inventario de Desarrollo Infantil, una herramienta reciente creada por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, que también se analizará en el coloquio.

Actualmente, hay un protocolo para trabajar estas situaciones con intervenciones del sistema educativo junto con el Ministerio de Desarrollo Social y, particularmente, con el de Salud Pública (MSP), ya que es un actor clave en la detección temprana de problemas de visión y audición: “Una de las líneas que trabajamos es que se los atienda prioritariamente, porque un niño que en marzo o abril se da cuenta de que ve mal, en el sistema de salud tiene dos meses [de espera] para el pediatra, dos más para el oculista, y así estamos hablando de medio año; eso no puede pasar”, enfatizó.

El MSP también se hará presente en el coloquio para plantear la opción de volver a vacunar a los jóvenes de sexto año en las escuelas, algo que se dejó de hacer diez años atrás por la extensión de los centros de vacunación pero que no está dando los resultados esperados, por lo que las autoridades plantean retornar a las centros educativos.

Entre las comisiones asesoras que concurrirán al coloquio están las que elaboran los Cuadernos para aprender a leer y escribir y los Cuadernos para hacer matemática que el CEIP entrega a sus estudiantes con el objetivo de contrarrestar el hecho de que 40% de los niños egresan de primaria con alguna dificultad en estas áreas, según el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la UNESCO. Se va a trabajar “a partir del programa de 2008 y sus perfiles de logro en tercero y en sexto”, puntualizó Caggiani, y agregó que se buscará “ajustar los procesos de formación en servicio, porque estos textos sirven en tanto los docentes se apropien de ellos; por lo tanto, hay que generar instancias de formación y acompañamiento de los cuerpos inspectivos para poder utilizarlos de la mejor manera”. Este año se completará la entrega de los cuadernos de matemática para los estudiantes de cuarto a sexto año; según el consejero, se imprimen 550.000 libros cada año porque cada estudiante lo raya y hace su progreso en el texto de forma individual.

También se tratarán temas administrativos, ya que en el coloquio se presentarán avances en materia de gestión. “Tiene que ver con la instalación de un nuevo sistema de gestión humana, además de un nuevo sistema de liquidación de sueldos y la incorporación del expediente electrónico para subsanar errores que estamos teniendo, relacionados a las salas docentes o a las suplencias; incluso servirá para mejorar la distribución de los recursos en las escuelas”, aclaró el consejero. Esto es relevante para los inspectores, ya que, además de encargarse de los aspectos pedagógicos, son los responsables de los temas administrativos en su entorno. Esta serie de cambios apunta a mejorar procedimientos y ajustar cuestiones vinculadas a la gestión para facilitar esa tarea.