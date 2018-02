Ruralistas amenazan con seguir denunciando durante las próximas cinco décadas que la situación llegó a un límite y no da para más

Ayer comenzó una vigilia de 30 horas organizada por los llamados “productores autoconvocados”, en reclamo de soluciones para los problemas del agro. “Para nosotros es una movida importante, porque somos gente de campo y trabajamos de sol a sol. La noche es el único momento en el que podemos descansar. Además, entre las 22.00 y las 6.00 tenemos que pagarles nocturnidad a los peones que mandamos a movilizarse por nosotros. Creo que ese dato debería bastar para que el gobierno entienda que las políticas de regulación laboral que le impone al sector nos están matando”, aseguró uno de los productores rurales que organizan la convocatoria. Otro de los impulsores del movimiento opinó que este se encuentra “en pie de lucha y más fuerte que nunca”. “Sabemos que mucha gente dice que esto no va a durar, pero se equivocan, nosotros no vamos a rendirnos. Porque esta situación llegó a un límite y no da para más. Ya es más que evidente para todo el mundo que se viene la noche. Lo dijimos el 2 de marzo de 2005, lo decimos ahora, y lo vamos a seguir diciendo durante las próximas cinco décadas. Si para 2070 seguimos estando a escasos centímetros del abismo y dando pasos agigantados en esa dirección, lo vamos a seguir denunciando”.

Desde los partidos Colorado y Nacional hay varios dirigentes que coinciden con este diagnóstico y apoyan la estrategia de los autoconvocados. Un diputado nacionalista declaró: “La gente del campo tiene razón. Es lo mismo que pasa con las inversiones extranjeras. Desde hace décadas venimos anunciando antes de cada elección que si gana la izquierda, los inversores extranjeros se van a ir del país. Y la situación es cada vez más grave, porque la inversión extranjera no para de crecer, así que con cada gobierno de la izquierda, la cantidad de capitales que se van a perder es cada vez mayor. A este ritmo, la cantidad de inversiones extranjeras que se pueden llegar a ir en 2045 si la izquierda nos sigue gobernando es gigantesca. Acá también estamos ante una situación que no da para más”.