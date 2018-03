Escribanos se manifestaron frente a la Torre Ejecutiva; lo hicieron en forma ordenada, metódica e increíblemente aburrida

La Ley de Inclusión Financiera continúa generando críticas, pero no por darle al Estado cada vez más control sobre nuestras vidas. No, señor. Los principales reclamos se nuclean en dos grupos: “Me embola hacer este trabajo extra” y “No se me ocurrió a mí cuando estaba en el gobierno”. En el primer grupo se encuentran los integrantes de la Asociación de Escribanos del Uruguay, quienes protestaron frente a la Torre Ejecutiva durante la sesión de ayer del Consejo de Ministros.

“Estamos orgullosos de la demostración llevada a cabo durante la mañana de este lunes”, dijo a Los Informantes (diario) un vocero de la asociación, que quiso identificarse pero no logró completar el trámite de identificación antes del cierre de este matutino. Aún le faltaban dos timbres. “La planificación del evento fue perfecta, lo que permitió una manifestación ordenada y metódica”, señaló.

Aquellos que pasaron caminando cerca de la Torre Ejecutiva no lograron recordar por qué era que se protestaba. Ante tanta parsimonia, caían en un letargo inmediato y terminaban roncando sobre la vereda.