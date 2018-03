Ruralistas afirman que la rebaja de combustibles “sólo abaratará los vuelos de Montevideo a Miami” y reclaman soluciones para la vuelta

Ayer se llevó a cabo una reunión entre representantes del Poder Ejecutivo y de las principales gremiales empresariales del agro. Los ruralistas le presentaron al gobierno una fórmula para rebajar el precio de los combustibles, elaborada por la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA). Desde la gremial destacaron “la buena voluntad” demostrada por el gobierno. “Hasta hace poco nuestras propuestas las presentábamos por intermedio de nuestro representante en el gobierno, Tabaré Aguerre, así que cuando se fue nos preocupamos. Nos alegra comprobar que sin él también son capaces de escucharnos”, dijo un delegado de ACA.

De todas maneras, los ruralistas aclararon que aun en caso de que la propuesta se apruebe, esto no representaría una solución definitiva a los problemas del agro. “Está claro que el precio del combustible tiene una incidencia muy fuerte en los pasajes, pero rebajarlo en Uruguay representa la solución de la mitad del problema, porque sólo abaratará los vuelos de Montevideo a Miami”, declaró un representante de la Asociación Rural del Uruguay (ARU). Los empresarios del agro esperan que el gobierno presente una solución para los vuelos de vuelta. “Hay que tener en cuenta que el productor rural promedio viaja a Miami por lo menos dos veces al año: una en diciembre, para hacer las compras de fin de año, y otra en julio, para llevar a los chicos a Disneyworld. Y no se aguanta más tanto gasto. Que hablen con las aerolíneas, con el gobierno de Estados Unidos o algo, pero repito: esto no se aguanta más”, expresó el integrante de ARU.

A la reunión también asistieron representantes de Un Solo Uruguay. A la salida del encuentro, uno de los autoconvocados se manifestó conforme “por el buen clima entre todos los participantes” y consideró que “al no haberse armado ninguna discusión, y teniendo en cuenta que nosotros estamos igual de loquitos que siempre, está claro que la culpa del lío del otro día la tuvo [el presidente] Tabaré Vázquez”.