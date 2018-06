Alonso asistirá el lunes a la comisión de financiamiento de partidos

La senadora nacionalista Verónica Alonso pidió que se le cursara una invitación a la comisión investigadora de la Cámara de Representantes que estudia el financiamiento de los partidos políticos, para hablar de sus vínculos con la iglesia Misión Vida, que orienta el pastor Jorge Márquez.

La legisladora no había ido la primera vez que se la convocó. El diputado frenteamplista Óscar Groba (Espacio 609) dijo a la diaria que Alonso había declinado asistir, pero la senadora alegó que no había rechazado la invitación, sino que simplemente envió una nota explicativa acerca del tema sobre el que se la quería consultar. “No es verdad que decliné ir. Estaba en una gira por Artigas y Rivera cuando me llegó la convocatoria. Y era algo agendado. Pero mandé lo que podía mientras no iba a estar”, dijo, e indicó que ayer quiso ir a la comisión, pero su reunión se había suspendido por decisión del presidente del cuerpo, el nacionalista Alejo Umpiérrez.

En la carta que Alonso envió a la comisión, fechada el 31 de mayo, la senadora se limitó a adjuntar, sin mayores explicaciones, la Rendición de Cuentas que presentó ante la Corte Electoral sobre el financiamiento de sus campañas para las elecciones internas y nacionales de 2014, y a asegurar sobre ambas: “En ninguna oportunidad percibí aportes para el financiamiento [...] de empresas, ni de agrupaciones sociales y/o religiosas. Cabe aclarar que en la elección interna reintegré gastos a algunas agrupaciones cuyas listas me dieron su adhesión”. Por último, opinó que es “importante” que el sistema político “genere una normativa que amplíe los controles legales para las elecciones internas con los mismos requisitos que para las elecciones nacionales”.

Fuentes del Partido Nacional (PN) dijeron que la no concurrencia de Alonso generó algunas molestias entre legisladores y dirigentes de esa colectividad. También aseguraron que la situación llegó al punto de que la propia presidenta del Honorable Directorio blanco, Beatriz Argimón, conversó con la senadora para abordar la situación y hubo “acuerdo” para que ella se apersonara en la comisión. Según explicaron a la diaria varios integrantes del directorio, la inasistencia de Alonso la semana pasada no había sido vista con buenos ojos, en la medida en que resultaba una “contradicción” con la actitud del PN de habilitar todas las comisiones investigadoras durante esta legislatura.

Encuentro con Vázquez

Alonso se reunirá hoy con el presidente Tabaré Vázquez para plantearle una propuesta que, según dijo, es “complementaria” de la reforma constitucional que impulsa el senador nacionalista Jorge Larrañaga, para reforzar la Guardia Republicana con efectivos militares. “Tenemos que buscar qué hacemos mientras tanto, aun con la negativa del Legislativo”, afirmó. En concreto, la senadora le propondrá a Vázquez que “saque la Republicana a la calle” y que cuente con su apoyo para votar en la Rendición de Cuentas artículos que refuercen sus cuadros. “Podríamos votar el pasaje de más efectivos a la Republicana”, ilustró. Según Alonso, se trata de un cuerpo que “está preparado, tiene armamento y equipamiento, y además genera otra imagen frente a la ciudadanía. Y si bien siempre estuvo reservado para situaciones puntuales, queremos que se generalice su tarea y tenga más presencia en las calles”.