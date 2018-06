Autoridades y gremios de secundaria se reúnen hoy

Los Gremios Estudiantiles de Secundaria y UTU (GESU) cortarán las calles hoy en las inmediaciones del Palacio Legislativo, a las 12.30, y se manifestarán frente al Parlamento que, a partir de julio, discutirá los recursos para la educación en lo que queda del período. A las 14.30 los estudiantes marcharán hacia la sede del Consejo de Educación Secundaria (CES), en Ciudad Vieja, donde tendrán una reunión con los consejeros.

El ámbito de negociación comenzó a gestarse el jueves, cuando delegados de GESU se reunieron y resolvieron convocar a los integrantes del CES a una reunión ayer, a las 10.00, en el liceo 26. Ana Olivera, la directora general del CES, explicó que no pudieron concurrir ayer porque la hora coincidía con la sesión del CES, por lo que se propuso hacer la reunión hoy. Si bien el hecho de que no hubieran concurrido a la instancia fue evaluado en GESU “como una falta de compromiso”, los delegados estudiantiles confirmaron que participarán del encuentro hoy, informó Valentina, del Gremio del liceo 26.

Tras 12 días, en este liceo resolvieron levantar la ocupación. “Es necesario tener en cuenta varias cosas; tenemos los parciales, y no estamos viendo que sirva de algo la ocupación, y si una medida no sirve no tiene sentido continuarla”, manifestó. Valentina relató que quedaron “asombrados” por cómo se desarrolló la ocupación: “Si bien no somos muchos, tenemos mucho apoyo”. Comentó que para definir la ocupación pasaron clase por clase y los estudiantes (1.045 de un total de 1.100 de todo el liceo) votaron a favor o en contra.

Así como en el 26, Olivera espera que más liceos levanten la medida de ocupación hoy. “Estamos preocupados, no sólo por el tiempo que llevan las ocupaciones sino por la magnitud”. La jerarca estimó que la cantidad de liceos ocupados se debe “a un tema coyuntural, porque es la etapa final del presupuesto”, y aseguró que en el CES están preocupados “por las clases y las pruebas semestrales”. Dijo que “más allá del tiempo cronológico, hay un encuentro que es necesario, el encuentro profesional, y atender a la replanificación de los equipos directivos con los docentes”. Para salvar esto, el CES está considerando solicitar al Consejo Directivo Central (Codicen) utilizar “por lo menos” la semana del período de exámenes de setiembre para recuperar clases.

La jerarca señaló que entre los reclamos presupuestales pueden existir puntos de acuerdo con los estudiantes, por lo que se va a “socializar lo que hemos pedido como Consejo, lo que necesitan los liceos para llegar a un acompañamiento como el que queremos”. Muchos de los reclamos que presentan los estudiantes “los contemplamos, y eso está bueno explicarlo”, aseguró. Además, mencionó que será importante “escuchar”, porque a su entender “buena parte de la plataforma tiene que ver con cuestiones de gestión”, por ejemplo los reclamos en torno a los baños inclusivos o las normas de vestimenta. En relación con los pedidos de infraestructura, Olivera mencionó que hay informes de los arquitectos que han recorrido los liceos, y que se van a explicar en la reunión para “socializar el plan de obras”.