Lacalle Pou advirtió que su partido está “fuertemente masculinizado”

Ayer de mañana, en el hotel Hilton, tuvo lugar la primera charla del ciclo "El rol de la mujer en el gobierno", organizada por la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU) junto con el estudio Posadas, Posadas & Vecino. Los protagonistas del evento fueron el líder del sector Todos hacia Adelante, Luis Lacalle Pou, la presidenta del directorio del Partido Nacional (PN), Beatriz Argimón, y la economista y asesora del PN Azucena Arbeleche.

El precandidato fue el primero en tomar la palabra. Su partido, aseguró, se encuentra “fuertemente masculinizado”; señaló que “las decisiones se toman en campamentos o en asados con whisky y vino”. En estos ámbitos, “salvo que el hombre tenga conciencia de género, es muy difícil que se escuche lo que tiene para decir una mujer”. De todas formas, reconoció algunos avances en sus filas y puso como ejemplo el papel de las mujeres en la lista 400, de Canelones, que llegó a encabezar su madre, Julia Pou. Según Lacalle Pou, allí están las “mejores militantes”, pero todavía cuesta que accedan a “las grandes ligas”.

Luego dio cuenta de las medidas que se podría tomar en materia de igualdad de género y sugirió que sería bueno decretar un Día de la Igualdad Salarial para visibilizar que “una mujer tiene que trabajar 87 días más que el varón para llegar a obtener el mismo nivel salarial”. También criticó que exista custodia policial para las mujeres que denuncian sufrir violencia de género, y no “a los victimarios”. No obstante, aseguró que no todo es negativo y valoró como una buena medida que exista por ley la licencia paternal. “Fíjense qué increíble, que una medida que entra para el otro género termina siendo igualadora para la mujer”, reflexionó.

Por su parte, Arbeleche destacó que en el proyecto del PN existe el principio de igualdad de oportunidades. Aseguró que “es importante” señalarlo, ya que muestra el “enfoque que tiene el partido sobre el papel de la mujer” y da cuenta de que “partimos todos del mismo lugar”. En tanto, Argimón puntualizó que las mujeres tienen que hacer un “proceso personal y colectivo” para romper las estructuras establecidas. “¿En qué cambia que haya mujeres en el Parlamento?”, se preguntó, y respondió: “En que hoy tenemos licencia para realizarnos chequeos ginecológicos, una ley de violencia doméstica y una ley integral de violencia de género, entre un montón de otras iniciativas”.

Sin embargo, Argimón señaló que nada de esto hubiera sido posible sin los varones. “Ninguna de estas iniciativas fue llevada adelante sin los hombres. Nosotros planteamos las ideas, pero ellos las apoyaron. No es una lucha de sexos, se trata de lograr una complementariedad”, apuntó.

Las propuestas

“Si no les interesa la política, no hay OMEU ni nadie que las salve”, sostuvo Lacalle Pou, quien resaltó que es importante estar informado para tomar “buenas decisiones” en tiempos electorales. Si bien dijo que su sector está enfocado en “el aquí y ahora”, señaló que hay temas que le preocupan y angustian por el impacto que pueden tener a futuro; entre ellos señaló la inseguridad. Existe una “cantidad de policías que han sido sumariados por actuar”, y “eso desestimula a cualquiera”, aseguró. En la charla, el senador dijo que una buena medida sería cambiar el sistema de legítima defensa de la Policía. La propuesta, que impulsó en 2016, no tuvo andamiento, pero el dirigente insiste con que es necesario hacerla reflotar. En diálogo con la diaria, dijo que no se trata de una medida de “gatillo fácil” y explicó que en determinados escenarios de violencia el policía “reacciona y no acciona, ya que tiene muchos frenos”, porque existen “determinados hechos que no son considerados suficientes para accionar”. La idea es que exista una “presunción relativa” para que, cuando un policía actúa, se considere que lo hace en defensa del orden público.

Por otro lado, Lacalle Pou dejó entrever sus discrepancias con sus correligionarios Jorge Larrañaga y Verónica Alonso en relación con sus propuestas en materia de seguridad. “No se trata de proponer una reforma constitucional ni de sacar a la Guardia Republicana a la calle”, sino de “hacerse cargo”. En ese sentido, adelantó que un grupo multidisciplinario, integrado por el director del centro educativo Pablo Bartol, el ex comisionado parlamentario de cárceles Álvaro Garcé, el ex director del Banco de Previsión Social Hugo Odizzio y Arbeleche, está trabajando sobre la inclusión social. “Tenemos que reprimir el delito al mismo tiempo que intentamos incluir a la gente”, aseguró. Dijo que al gobierno le preocupa transferir económicamente a los sectores más pobres, pero no le importa “quién sos, cómo estás, si sos feliz”. “En definitiva, terminás siendo un número”, señaló. “La convivencia en paz se logra con inclusión”, sostuvo, y luego anunció que el 1º de marzo de 2020 “se terminó el recreo”. En caso de que llegue al gobierno, aseguró, “vamos a tener que tener mucha espalda y un sostén jurídico, porque a la Policía la vamos a mandar al arco a buscar la pelota, entonces tenemos que cuidar que no le den una paliza, como hicieron con la Policía en Salto, que la sacaron a pedradas”. “¿Habrá algún exceso en el combate a la delincuencia en un primer momento? Puede ser, puede ser”, finalizó.