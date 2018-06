Paro parcial el 28 de junio, y general de 24 horas el 25 de julio

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT decidió ayer convocar a un paro parcial para el jueves 28 de junio, de 9.00 a 13.00 con concentración en la explanada de la Universidad de la República y marcha hasta el Palacio Legislativo, y a un paro general de 24 horas para el miércoles 25 de julio, aunque por razones estatutarias esta medida debe ser ratificada por una Mesa Representativa que se realizará el 5 de julio. Luego esas propuestas fueron presentadas en la primera reunión de la Mesa Representativa que emergió del XIII Congreso. Allí se aprobaron por 28 votos contra 9, ya que había algunos representantes de sindicatos y federaciones que proponían hacer el paro general el mismo 28 de junio.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a la diaria que el Secretariado Ejecutivo analizó “el tema del trabajo”, ya que se propuso “hace más de un año y medio que se conformara un Consejo Superior de Trabajo que de alguna manera atienda el desarrollo productivo, la inversión privada, la formación profesional y el avance tecnológico, y vaya asumiendo políticas que se vuelquen a la creación de empleo”, pero no han “tenido respuesta alguna de las cámaras empresariales”.

Obviamente, también se abordó el tema de la próxima Rendición de Cuentas. Pereira dijo que “no sólo no se va a llegar a alcanzar el 6% del Producto Interno Bruto para la educación pública, sino que no se llega a lo mínimo. Hay 100 escuelas públicas, la mayoría de ellas rurales, que no tienen ningún auxiliar. El maestro, además de atender la clase, tiene que atender la limpieza, la alimentación; ergo: hay menos horas de clase”. El presidente del PIT-CNT agregó que “apenas se le dan 70 millones de pesos a la salud, lo que supone unos 100 cargos nuevos para una institucionalidad que tiene más de 900 centros de salud. La salud pública ha tenido 0% de recuperación salarial en cinco años. El gasto por paciente en la salud pública es 85% de lo que se gasta en la salud privada”. Pereira comentó que el gobierno había prometido que no iba a “tocar los impuestos”, pero durante este período lo hizo. “¿No aumentaron las franjas del IRPF y lo que pagamos por ese impuesto? Entonces se pueden tocar los impuestos actuales, porque ya se hizo. No es que no reconozcamos que hubo avances, el problema es que esos avances son muy insuficientes en relación con lo que un país necesita para desarrollarse. Hay una decisión política del gobierno de no modificar la estructura tributaria actual, con lo que le queda un margen muy menor. Creemos que es una política totalmente equivocada, que no va a ir en el camino de la construcción de mayor igualdad”, concluyó.