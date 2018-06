Según PIT-CNT, Vázquez estudiará propuestas de la central para redireccionar fondos hacia educación y salud

El presidente Tabaré Vázquez recibió ayer a una delegación del PIT-CNT encabezada por su presidente, Fernando Pereira, e integrada por dirigentes de sindicatos de la educación. Durante una hora y media, los representantes de la central sindical le expusieron al mandatario una serie de ideas a fin de que la próxima Rendición de Cuentas incluya incrementos presupuestales para la educación y la salud. “Hemos hecho una propuesta sobre la base de no descartar aumentar el Impuesto al Patrimonio y el IRAE [Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas]. Creemos que el que tiene más en Uruguay tiene que pagar más, para que efectivamente la educación y la salud sean de calidad en todos los contextos”, dijo Pereira en rueda de prensa, a la salida de la reunión en la residencia de Suárez y Reyes.

El sindicalista contó que también presentaron otras iniciativas “vinculadas al déficit fiscal”. El miércoles, en la reunión del consejo superior del sector público, el PIT-CNT propuso redefinir la meta en esta materia fijada por el Poder Ejecutivo para 2020 (en vez de 2,5% del Producto Interno Bruto, 2,8%) como contrapartida de aumentos de la inversión en educación y salud.

Pereira dijo que se le propuso al mandatario “redireccionar los fondos pensados para aumentar los sueldos de la tropa”, pero no a costa de no incrementar esos sueldos, que son “desastrosos”, sino compensando los aumentos por la vía de no cubrir vacantes, y que se descartó completamente la idea de utilizar dinero destinado a la devolución de los aportes al Fondo Nacional de Salud. “Queremos un estudio a fondo de esta devolución para no cometer errores”, agregó.

Según Pereira, Vázquez hizo un resumen de la situación del país y de la región y “aseguró que en este período no habrá ningún incremento impositivo”, pero les dijo que “estaba dispuesto a analizar algunas de las propuestas de transposición que ha hecho el PIT-CNT, como la de las vacantes”, así como “estudiar otros fondos no ejecutados para traspasárselos a la educación y la salud”, y “buscar alternativas hasta el 30 de junio inclusive para intentar generar condiciones” que permitan “mejorar” el presupuesto para ambas áreas. Ese día vence el plazo para que el Poder Ejecutivo presente el proyecto de Rendición de Cuentas al Parlamento. “No se comprometió a nada, simplemente a estudiar propuestas que desde nuestro punto de vista son sensatas, son serias”, concluyó Pereira.