El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la creación de una sexta división del Ejército, que se encargará de defender los intereses de ese país en el espacio exterior. El mandatario reconoció que esta iniciativa puede generar algunos rechazos, pero se justificó afirmando: “Mi gobierno no puede seguir apoyando las misiones científicas, porque yo no creo en la ciencia”. De todas maneras, Trump aclaró que el principal objetivo de esta nueva división no será enfrentarse con otros países, sino evitar la entrada de extraterrestres que cometen delitos y roban trabajos. Ayer de noche, el mandatario tuiteó: “No podemos seguir negando la realidad: en América hay cada vez más extraterrestres que vienen a nuestro país a cometer delitos aberrantes y a robarse los trabajos de nuestros ciudadanos". El tuit presidencial generó innumerables rechazos. Un senador del Partido Demócrata calificó las afirmaciones del presidente de “delirantes”. El mandatario respondió al legislador mediante Twitter: “No es raro que un extraterrestre como él defienda a otros extraterrestres. Que se vuelvan a su planeta de origen si no están contentos en América”. Hace seis meses, Trump había anunciado que su país iba a tener una presencia mayor en la Luna. En ese momento aseguró: “No podemos permitir que los habitantes de la Luna se sigan escondiendo cada vez que pasa un satélite y luego viajen hacia la Tierra para entrar ilegalmente. Los vamos a sacar de sus agujeros”.