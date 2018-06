Durante su comparecencia ante la comisión investigadora sobre el financiamiento de los partidos políticos, la senadora del Partido Nacional Verónica Alonso reconoció que una de las listas que la apoyaron en las elecciones internas de 2014, encabezada por el diputado Álvaro Dastugue, recibió apoyo de la iglesia Misión Vida, liderada por el pastor Jorge Márquez, aunque aseguró que se trata de un sector independiente del suyo. “¿A quién se le ocurre que yo puedo tener algo que ver con unos evangelistas que viven de la plata que les dan las empleadas domésticas? Esto era claramente un acuerdo 100% electoral”, aseguró Alonso. La legisladora afirmó que no recibió apoyo “de ninguna empresa u organización social o religiosa”. Cuando se le siguió preguntando sobre el tema, explicó que, de haber recibido algún apoyo de la iglesia de Jorge Márquez "seguiría sin ser un aporte de una iglesia, porque los de Misión Vida no son religiosos, son unos tránsfugas que se dedican a esquilmar a los creyentes con falsas promesas. Yo acepté su apoyo porque soy relativamente nueva en la política y los otros tránsfugas que conozco ya estaban apoyando a algún otro candidato”. Quien también estaba citado a la comisión pero ya adelantó que no asistirá por consejo de sus abogados es Dastugue. “Yo hablo con el Señor todas las noches y lo escucho, porque le temo al juicio final, pero para estas cosas terrenales prefiero hacerles caso a los abogados”, declaró el legislador.