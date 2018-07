Astori analiza hoy su eventual candidatura con referentes del Frente Liber Seregni

El viernes de mañana, el ex presidente José Mujica había negado una vez más, en una entrevista con En Perspectiva, que quisiera buscar una nueva presidencia. Horas después, tras una reunión con dirigentes de su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), los intendentes Aníbal Pereyra y Yamandú Orsi dijeron en rueda de prensa que, luego de que le insistieron, Mujica se había comprometido a pensar su candidatura. Ayer se sumó un nuevo capítulo a las idas y vueltas. Mujica citó a una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo y volvió a negar que vaya a ser candidato. El senador alegó que la biología “no entiende de momentos políticos”, y que por eso sigue sosteniendo la “vieja decisión” de no postularse. “Lo quiero dejar en claro. No puedo discutir políticamente con mis tripas, porque uno no puede hacer lo quiere sino lo que puede. Mi vida no ha sido precisamente arriba de un colchón de rosas, y llegar a la edad que tengo es un milagro, pero no debo abusar, me siento bien. Que me quiten lo bailado”, dijo.

Además, insistió en que "por razones orgánicas" del MPP no puede acompañar una candidatura del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, aunque reconoce “los méritos y el peso que tiene su trayectoria” dentro del Frente Amplio (FA). “Si hay alguien que tiene derecho, desde el punto de vista de la interna, a aspirar a ser candidato frentista, ese es Astori, porque tiene muchos años y mucho esfuerzo”, aseveró, e insistió en que está buscando a “un candidato independiente que sirva para aglutinar”. Al que “le toque ese baile deberá tener una gran capacidad para hablar, negociar y de tratar de tener el barquito unido”, sentenció.

Las declaraciones de Mujica tuvieron eco en la oposición. La diputada nacionalista Graciela Bianchi escribió en su cuenta de Twitter: “¿Alguien tenía dudas que Mujica no sería candidato del FA? Es no conocerlo. Buscará un nuevo delfín después del fallido Sendic, aunque no sea MPP como Martínez. El ciudadano uruguayo deberá tener en cuenta que sea quien sea el candidato, mandarán el MPP (MLN) y PCU”.

El diputado del MPP Alejandro Sánchez dijo a la diaria que su sector sigue en una etapa "exploratoria", que implica "poner arriba de la mesa un conjunto de nombres” de dirigentes del FA “que están en condiciones de asumir” la responsabilidad de una candidatura. “Los candidatos los tienen que elegir los freanteamplistas en una interna, y para eso es necesario abrir la cortina del FA para mostrar la diversidad de opciones que tiene. En ese sentido es que estamos trabajando, y por eso le habíamos planteado a Mujica que considerara no retirar su nombre del menú de opciones”, señaló Sánchez. Agregó que por ahora el MPP no tomó una definición, pero que en el sector algunos piensan que “hay que generar las condiciones para que irrumpa un candidato de renovación, que implique expresar una sensibilidad importante” del FA y pueda reunir “apoyos superiores” a los del MPP por sí solo.

Sánchez opinó que “claramente” Astori no es el candidato de la renovación, aunque en el sector reconocen y valoran lo que ha sido su aporte “a la construcción del FA y del gobierno”. En suma, “no creemos que haya que apelar a su nombre para conducir una fórmula presidencial”, dijo, y añadió que “sería muy bueno que Astori y Mujica pudieran apoyar a alguna candidatura emergente”. En esa línea de razonamiento, explicó que cuando el MPP se refiere a un “candidato independiente” piensa en alguien que pueda expresar una “diversidad más grande” que la de un único sector dentro del FA. Sánchez admitió que el nombre de Orsi es uno de los que se han puesto sobre la mesa y “hasta ahora no han concitado muchos más apoyos”, pero adelantó que van a tener “conversaciones con todos los compañeros del FA”.

En cuanto a la posible candidatura de Daniel Martínez, Sánchez comentó que “probablemente” el intendente de Montevideo sea uno de los que dispute la candidatura en la interna del FA, pero que el MPP nunca ha tomado “una definición negativa” con respecto a alguien, sino que trata de ver “las diferentes virtudes y que eso se exprese en una interna del FA”. Por último, el diputado señaló que el plazo límite para tomar una decisión en esta materia es diciembre, ya que en ese mes se realizará el plenario del FA que habilitará a los candidatos que van a competir en la interna y aprobará el programa.

Por otro lado, Astori se reunirá esta tarde, en la sede de Asamblea Uruguay (AU), con los principales referentes del Frente Liber Seregni (FLS) para analizar el panorama político y su eventual candidatura presidencial. Está previsto que asistan los ministros Rodolfo Nin Nova (Relaciones Exteriores) y Liliam Kechichián (Turismo), ambos de Alianza Progresista; el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, y el senador Rafael Michelini por el Nuevo Espacio; y los diputados de AU Carlos Varela y José Carlos Mahía.

Ayer el ministro de Economía participó en un encuentro del Consejo Político Nacional de AU, en el que hubo coincidencias acerca de la necesidad de recomponer el espacio político del FLS y de manejar los temas electorales con mayor reserva. En particular, se expresó malestar con el modo en que Mujica ha manejado en público el tema de una postulación de Astori, incluso adelantando por radio lo que luego iba a decirle en una reunión cara a cara.