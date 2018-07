El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) anunció que la sequía provocó pérdidas por cerca de 540 millones de dólares en el sector agrícola. Integrantes del movimiento Un Solo Uruguay (USU) calificaron las inclemencias del tiempo como “un nuevo mazazo al sector que aporta más al desarrollo nacional”, por lo que evalúan adoptar medidas de lucha, como cortar los caminos que conducen a Dios, a quien consideran “al gran responsable de todo esto, después del gobierno”. Pero a pesar de que los autoconvocados siguen denunciando la “situación crítica” que atraviesa el sector, desde el gobierno se anunció que solamente 2.500 de los 19.000 productores que pueden acceder a la devolución del IVA al gasoil se acogieron al beneficio. En USU ven esto como “una nueva prueba de que el agro agoniza”, y denunciaron que la inmensa mayoría de los productores no tiene dinero para contratar a alguien que vaya a tramitar el cobro del subsidio. “¿Qué es lo que necesita el gobierno para entender la gravedad de la crisis del sector? Es cierto, el monto que se nos devolvería es mínimo, apenas de unos miles de pesos. No da ni para comprar una rueda auxiliar de la 4X4. Pero en la situación dramática en la que nos encontramos, esos pesitos nos pueden venir bastante bien. Pero desgraciadamente no tenemos los recursos suficientes para enviar a alguien a que haga el trámite por nosotros. Por eso le reclamamos al gobierno que nos dé un subsidio para contratar gestores”, declaró un autoconvocado.