Luego de que se conociera el resultado electoral de 2024, desde los partidos Nacional y Colorado se hizo énfasis en que no se buscaría “bloquear” al gobierno, sino que se haría una oposición “responsable”, aunque también “firme”. En las últimas semanas, blancos y colorados cuestionaron fuertemente algunas medidas del gobierno, aunque aclararon que se mantendrán en el mismo camino “constructivo”. “Obviamente no estamos de acuerdo con que Antel televise el fútbol uruguayo, con las trabas a la exportación de ganado en pie y con las medidas en general que toma el kirchnerismo. De todas maneras, nosotros no somos como ellos. Nosotros no queremos alimentar la grieta. Vamos a negociar con el kirchnerismo, por más que ellos no estén acostumbrados a negociar”, declaró un dirigente nacionalista.

Un diputado colorado coincidió en que blancos y colorados no pueden dejarse arrastrar “por la prepotencia de este gobierno kirchnerista”. “Si ellos quieren imponer todo por la fuerza, allá ellos. Nosotros siempre vamos a tener la pava caliente para invitarlos a tomar unos mates y comer unas facturas, a la mañana, a la tarde o a la noche, cuando los chabones quieran”.