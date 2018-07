Dastugue admitió que el pastor Márquez pagó a una imprenta por listas de Verónica Alonso

"¿Te animás a prestarme dos cheques que yo se los dejo a Nyczka y el lunes levanto los cheques y le pago?", le dijo el diputado nacionalista Álvaro Dastugue al pastor Jorge Márquez, de la iglesia Misión Vida. Los cheques eran para pagarle al dueño de la imprenta Vistosul SA, Martín Nyczka, por la impresión de listas para la campaña de la senadora nacionalista Verónica Alonso en las últimas elecciones internas. La conversación fue relatada por el propio Dastugue el lunes, en la comisión investigadora sobre el financiamiento de las campañas electorales de la Cámara de Representantes, según consta en la versión taquigráfica.

Dastugue explicó que en una oportunidad, un fin de semana antes de las elecciones internas, él fue a buscar listas a la imprenta y el dueño le dijo que no se las entregaría hasta no cobrar algo. Según su relato, intentó comunicarse con Alonso pero no lo logró, y se preguntó: “¿Cómo levanto listas, si es un fin de semana importante de reparto de listas?”. “Así que le pedí [al pastor Márquez, su suegro], me los hizo [los cheques], dejé los documentos en garantía". Alegó que al comienzo de la semana siguiente fueron a regularizar la situación y Nyczka ya había dispuesto de esos cheques, cuyo monto aseguró que Alonso restituyó, por su intermedio, a Márquez.

A mediados de 2015, Nyczka presentó una demanda contra Alonso y su esposo, alegando que le habían quedado debiendo dinero. La Justicia falló a favor del imprentero, la senadora apeló y en segunda instancia se le volvió a dar la razón a Nyczka, de modo que la dirigente debió pagarle 31.780 dólares. Alonso sostiene que todo fue un malentendido, y acota que, en todo caso, la sentencia en su contra demuestra que la iglesia Misión Vida no la financiaba, porque si hubiera sido así, la Justicia no habría decidido que ella debía pagarle a la imprenta.

Dastugue también negó en la comisión que la iglesia Misión Vida o los hogares Beraca hayan financiado la campaña política de Alonso; primero lo hizo categóricamente, y luego expresó que no cree que haya sido así. “Mi intención por el año 2011 fue sumarme a la figura [de Alonso] con un grupo de amigos; decidí sumarme a la candidatura y al grupo de Verónica Alonso porque entendí que representaba mis principios y valores. La había escuchado haciendo muchas declaraciones contra el aborto y contra la posible ley de marihuana en aquel momento, y la había visto trabajar en lo social. Me gustó su agrupación y me sumé a ella. El resto creo yo que no existió”, dijo.

Otro asunto que debió aclarar el diputado en la comisión se relaciona con una reunión en el anfiteatro de la iglesia Misión Vida, en la que se oró por candidatos en las elecciones de jóvenes del Partido Nacional. Dastugue consideró que eso no significa hacer “campaña ni proselitismo”. “Lo hacemos asiduamente, y no sólo con el sistema político: es una cuestión del culto, en la que bendecimos el proyecto humano, o el proyecto material. Algunas veces oramos por emprendimientos sociales; otras, por emprendimientos comerciales. En fin, oramos por el emprendimiento que empiezan los integrantes de la iglesia, ciudadanos con todo el derecho de tomar la decisión que quieran, y de ninguna forma se los presiona dentro de la iglesia ni de la reunión. Lo que hacemos es presentarlos y orar por ellos”, explicó. “Pero proselitismo político no se realizó”, arguyó. Antes había alegado que incluso bendijo en una ocasión a partidarios del ex intendente de Maldonado Óscar de los Santos, que iban a presentar una nueva agrupación de la lista 738, como prueba de que en la iglesia se bendice a integrantes de distintos partidos políticos. De los Santos le pidió que aclarara si había santiguado su candidatura y que especificara “quiénes fueron los fervorosos creyentes que fueron a pedir la bendición de Dios para ganar una elección”. Dastugue no respondió.

El diputado frenteamplista Óscar Groba consideró que de las palabras de Dastugue se desprende que en la mencionada iglesia “presentan candidatos en las elecciones de jóvenes del Partido Nacional”. “Es un templo o una iglesia en un espacio dentro de Beraca, donde claramente hay una presentación de las listas”, remarcó.

Dastugue negó, asimismo,que haya llevado a jóvenes internos de los hogares Beraca a doblar listas en la imprenta Vistosul y luego a embolsarlas en los hogares, como afirmó Nyczka. Consultado sobre si jóvenes internos repartieron listas de Alonso puerta por puerta y en ferias, el diputado nacionalista señaló que “ciudadanos que concurren a la iglesia [...] apoyaron mi precandidatura a la diputación, tanto en Montevideo como en Canelones”, pero subrayó que “ningún internado de los hogares sale a la calle hasta no tener un lapso de tiempo recomendado por los técnicos”. “Por lo tanto, no hay internados de Beraca que hayan salido ni a repartir, ni a andar en la calle, ni a nada que se parezca”, sostuvo. Finalmente, acotó que algunos sectores políticos de otros partidos han contratado a jóvenes de los hogares Beraca para que repartan listas, como se contrata a cualquier persona.