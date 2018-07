La puerta grande

El 23 de febrero, Sonora Borinquen hizo un espectáculo en el Auditorio del SODRE al que llamó Borinquen de gala y que agotó las entradas. Según comentó uno de los responsables de la orquesta, Carlos Goberna Jr, la idea surgió cuando –en la misma sala– vio al venezolano Oscar D’ León, quien sumó a músicos uruguayos a su orquesta original. Dos años después, Goberna se animó a hacer la gestión. “Fue por la necesidad de seguir marcando la diferencia, porque en Uruguay nunca se había hecho algo así, entre la tropical y lo sinfónico, pero además porque el Auditorio es el mejor lugar para tocar. Nos dieron fecha para febrero, y luego la sala nos propuso un nuevo show, que también agotamos”. La nueva fecha a la que se refiere es la del próximo domingo, cuando se realizará el segundo espectáculo De gala, que, como dice Goberna, ya colmó la sala, lo que es un hecho destacable si se tiene en cuenta que la difusión de ambos shows sólo se hizo en las actuaciones y las redes sociales, sin contar con el aparato de difusión habitual. Esta forma de difusión y distribución ha sido históricamente la más usual y eficiente de la movida tropical, que, a pesar de los mitos que se generan en torno a ella (que son económicamente poderosos, que cuentan con el favor de los medios, que son un invento de productores insistentes) y de que se crea que “la cumbia te atomiza en todos lados”, sigue siendo una expresión marginal en los minutos de radio, de televisión y de las páginas de los medios escritos, lo que también los llevó a formas de distribución y difusión alternativas.

El show conservará las mismas características que el anterior, con un cambio en algunas partes del repertorio “por respeto a quienes fueron a ver el espectáculo anterior”. En más de dos horas, la orquesta recorrerá las distintas etapas de su carrera, que ya cuenta con 54 años de trabajo ininterrumpido. A la integración original, de diez músicos –es decir, timbales, congas, bajo, teclado, tres vientos y los tres Goberna en las voces–, esta vez se suman tres trombones, tres saxos, seis violines, dos violas, dos coristas de la importancia de Marihel Barboza y Rolando Paz, y la presencia de Oscar Leis, uno de los fundadores de la orquesta, cantante durante 38 años e intérprete de canciones icónicas de la tropical uruguaya como “Por el batey” o “Pa’ Salinas”. Los arreglos musicales también los hará Mario Maldonado, quien fue el trompetista de la Borinquen hace cuatro décadas.

El espectáculo, de algún modo, se enmarca en una reciente llegada de la música tropical a salas oficiales (más allá de que a partir del concierto de Combo Camagüey y Sonora Borinquen en 1975 en el teatro Solís se han registrado shows de tropical uruguaya en este tipo de salas, aunque muy esporádicos), con la presencia de Los Fatales en el Solís, luego de una negociación no exenta de polémica; los cuatro shows que en estos días está haciendo Lucas Sugo en el Solís; el festival Montevideo Tropical; los teatros de Verano de Denis Elías o la propia Borinquen; las presentaciones en la sala Zitarrosa de artistas como Marihel Barboza, Gerardo Nieto o Mariano Bermúdez, entre otros. Sobre esto, Goberna opina que “por supuesto que hace unos años era impensado que tocaran orquestas de música tropical en el SODRE, que principalmente se dedicaba a la música clásica y al ballet, pero las salas también se han abierto porque lo nuestro es popular, y llenamos, y a veces sólo con determinadas propuestas no es fácil mantener funcionando una sala. O sea que se abrió la cabeza, pero también es un tema económico; la tropical sigue demostrando que es popular”.

No sólo en estos dos shows se puede apreciar que la orquesta está pasando por un buen momento. A la constante presencia en las noches bailables –es una de las orquestas que más trabaja por fin de semana– se le suma el disco de oro por las ventas de su último disco, Trayectoria (2017), un trabajo que repasa las canciones interpretadas por Goberna Jr a 30 años de su llegada a la orquesta, regrabadas con invitados como Chico Martín, Rolando Paz o Chato Arismendi. Luego del show del domingo, los objetivos son “seguir trabajando como siempre, y está la posibilidad de un espectáculo con la Filarmónica el año próximo, y una gira con la orquesta completa por Canadá y España”, asegura Goberna.

La del domingo va a ser otra chance de apreciar a una de las orquestas que mejor suenan en vivo, no sólo de la tropical, sino de la música uruguaya en general, con un repertorio apoyado fundamentalmente en la plena tradicional –obviamente, en su variante uruguaya– y con el agregado de otros géneros como el bolero y el tango. Esto último es una marca de los shows de la orquesta, muy vinculada a los inicios de la historia de la tropical uruguaya, cuando las orquestas comenzaban su repertorio con tangos, boleros y candombes, para terminar a pura cumbia y plena. Es una buena oportunidad para quienes no pueden o no quieren concurrir a las actuaciones nocturnas de los fines de semana, pero, para aquellos que sí lo hacen, habilita a poder escuchar a la orquesta en otras condiciones de sonido y luces, y con un repertorio más diverso. “De alguna manera, entramos por la puerta grande al SODRE, y salimos por la misma puerta”, dice Goberna. Esta será una nueva posibilidad de comprobar los motivos por los que a una orquesta que tiene 54 años de carrera ininterrumpida ningún reto parece quedarle grande, y sigue haciendo bailar al tiempo y la historia.