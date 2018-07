La semana que viene se lanzará oficialmente la precandidatura de Ernesto Talvi

Sólo falta ultimar algunos detalles para el lanzamiento de la precandidatura a la presidencia del economista Ernesto Talvi por el Partido Colorado (PC), en nombre del novel sector Ciudadanos, que fue creado exclusivamente para apoyar esa postulación. Talvi competirá en la interna colorada, por lo menos, con José Amorín Batlle (Uruguay Batllista), Fernando Amado (Batllistas Orejanos) y el candidato de Batllistas, el también nuevo sector de los diputados Tabaré Viera y Conrado Rodríguez, liderado por Julio María Sanguinetti, que todavía no eligió a su presidenciable.

Hoy se reunirán varios dirigentes de Ciudadanos para definir los detalles de lo que será el primer acto político formal de Talvi, a realizarse el 30 o el 31 de julio, según señaló a la diaria el diputado Adrián Peña, de ese sector. “Yo entiendo que es novedoso, porque [Talvi] viene de afuera, si bien ha estado vinculado siempre al partido, y genera cierta expectativa, pero en realidad ya venimos trabajando, y lo que va a pasar el lunes o martes es el anuncio de que estamos en la cancha y nada más”, indicó Peña. El legislador agregó que si bien falta afinar detalles, lo seguro es que el lanzamiento de la precandidatura será un evento atípico dentro del PC, en tanto se llevará a cabo sin “proclamación, ómnibus ni cosas de esas”, aunque confiesa que “no va a ser algo grande”.

Ciudadanos no sólo se plantea romper con el estilo clásico de los actos partidarios, sino también con el vocabulario asociado a ellos. Peña recuerda que cuando empezó a trabajar en política lo mencionaban como “líder” de su agrupación pero él no se sentía así, por lo que solía corregir y recomendar que lo llamaran “referente”. Él explica esa distinción afirmando que "dirigente" tiene "mucho que ver con la política", pero en cambio "hay gente que es referente por diferentes cuestiones”, por ejemplo “porque trabaja en una organización social, en un club de fútbol con éxito o porque preside una cámara de comercio”. Hay personas que “son referentes en su localidad pero no necesariamente son dirigentes políticos; entonces, para englobarlos a todos decimos ‘el referente territorial’”, explicó Peña. Además, subrayó que en Ciudadanos tampoco utilizan la palabra “sector”, y la cambian por “proyecto político”, dado que la propuesta es que “las personas que se sumen comulguen con la idea que tenemos y, entonces, formen parte de un proyecto que es superior a una simple sumatoria de votos”. “Son cosas pequeñas, pero no es cambiar una cosa por otra, sino que entendemos que hay que darle sentido a cómo armamos la organización”, enfatizó.

El diputado destacó que la idea de “proyecto político” es importante porque los define y corresponde “naturalmente” a muy distintos ámbitos. “Por ejemplo, mucha gente pertenece a un sector determinado del Frente Amplio porque tienen cosas en común que los diferencian de otros grupos del propio partido”, alegó.

De todos modos, más allá de las palabras, el legislador subrayó que hay 35 grupos temáticos de Ciudadanos trabajando para las propuestas que presentarán en la campaña, y que tendrán como ejes principales “los problemas de seguridad”, la educación y la “recuperación económica”. Peña adelantó que para ellos la seguridad es el tema “más urgente” y el estado de la educación es el tema “de fondo”, pero que también analizarán cómo sería posible comenzar a corregir “las diferencias abismales entre unos uruguayos y otros”.