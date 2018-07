Mujeres del FA de Rocha impulsan candidatura de Xavier

Mujeres socialistas, emepepistas y frenteamplistas independientes integrantes de la unidad de género del Frente Amplio (FA) en Rocha proponen a la senadora socialista Mónica Xavier como candidata de la coalición de izquierda a la presidencia de la república. “Es una compañera histórica, con 40 años de militancia, más de 20 años de senadora, que ejerció cargos como el de la presidencia del FA, nada menos”, dijo a la diaria Gabriela Martínez, frenteamplista independiente e integrante del grupo promotor.

En el perfil de Facebook “Mónica Presidenta” aparece una imagen de la senadora socialista al lado de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, con la leyenda “Chile pudo. ¿Uruguay no puede?”. “El Frente Amplio no tiene caudillos, ¡por suerte!, si no seríamos iguales a los partidos tradicionales. En el Frente Amplio reina la democracia. No hay lugar para dictadores ni patoteros, ni violentos, ni misóginos”, señala una publicación en la red social. Otro comentario destaca el trabajo de Xavier en el Parlamento vinculado a la promoción de la agenda de derechos. “Hoy la necesitamos para seguir generando cambios tan necesarios para el Uruguay del futuro, porque tenemos la convicción de su experiencia, de su lucha por nuestra unidad y también porque nuestro sistema político necesita renovación y cambios. Mónica ha sido coherente con el socialismo. Ha trabajado con convicción y responsabilidad por la unidad de nuestra fuerza política”, resalta la publicación.

Martínez cuestionó que los máximos referentes del FA instalen nombres a través de los medios de comunicación, porque en ese escenario “las bases corremos siempre en desventaja”. “Difícilmente tengamos las mismas chances de instalar una candidatura, y eso es injusto y no es positivo para el FA”, consideró. La militante sostuvo que las mujeres a nivel político son “ignoradas”. “Generalmente no somos visibles. Si lo somos, es porque algún referente masculino súper consagrado señala cuál sería la [candidata] idónea”, criticó.

Los representantes de base del FA pueden proponer una candidatura al plenario de la coalición de izquierda, pero para que esta pase a consideración del Congreso del FA precisan obtener una mayoría de cuatro quintos en primera instancia o de dos tercios en segunda instancia. El FA está evaluando fijar el plenario de definición de candidaturas el 1º de setiembre. “Las bases no tenemos chance de llevar exitosamente una candidatura adelante si no nos organizamos”, advirtió Martínez.

Otros nenes para el trompo

La eventual candidatura de Xavier enfrenta un obstáculo nada menor: en su partido está el candidato que se ubica primero en intención de voto en la interna frentista. “Cualquier frenteamplista tiene claro que una fórmula no va a estar conformada por dos personas del mismo partido”, explicitó la dirigente socialista Viviana Piñeiro, integrante del Comité Ejecutivo del Partido Socialista (PS). Consideró que es “una buena cosa” que empiecen a surgir nombres de mujeres, aunque acotó que para el partido “Daniel [Martínez] es una figura que ya está instalada, es un candidato cantado”.

El PS aún no discutió orgánicamente su posición respecto de las candidaturas. Yerú Pardiñas, senador suplente e integrante del Comité Central del partido, opinó que no es bueno empezar a “contraponer” nombres dentro del mismo partido ni empezar con una “lluvia de nombres”, porque eso genera “erosión” de eventuales candidaturas. “El partido no va a negar que el predominio que está teniendo Daniel en las encuestas es fruto de una mirada valorativa sobre su actuación en el gobierno de Montevideo. Si llegamos a impulsarlo como primer candidato al Senado y luego lo consolidamos como intendente de Montevideo, es porque se visualiza que dentro del partido Daniel tiene un potencial político muy importante. Por supuesto que también lo tiene Mónica, pero no creo que el partido esté en este momento para contraponer uno a otro”, consideró.

Blanca Elgart, vicepresidenta del FA y asesora de Xavier, dijo que está de acuerdo con Pardiñas sobre la inconveniencia de “tirar nombres”. “Mucho menos si hay un compañero nuestro”, agregó, en referencia a la candidatura de Martínez. Acotó que las frenteamplistas que proponen a Xavier no son del PS. “Las del PS tenemos claro que tenemos que discutir primero en la orgánica y después salir”, señaló.

De todos modos, la propia Xavier, en conversación con la diaria, descartó la posibilidad de una candidatura personal. “Yo entiendo que haya grupos de frenteamplistas que quieran proponer otros nombres además de los que están planteados. En mi caso, pertenezco a un partido que tiene un compañero de los que están en la mejor consideración de la opinión pública como un eventual precandidato”, indicó Xavier. Agregó que agradece a las militantes que mencionaron su nombre y aseguró que entiende que las mujeres “estemos preocupadas por que aparezcan nombres de mujeres en la consideración”, pero destacó que en su partido “está el que yo considero el mejor candidato que tenemos en este momento”. Aclaró que esa es su posición personal y que así lo expresará en las instancias orgánicas.