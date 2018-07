Polémica por artículo que permite contratar a jubilados militares

El artículo 42 de la Rendición de Cuentas habilita al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) a contratar a militares retirados que no dejarán de percibir “el haber de retiro servido por el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas”. Tampoco se modificarían los derechos que “por condición de retirado ostenten con antelación al respectivo contrato”. El artículo dice, además, que esos contratos serán por el plazo de un año “prorrogable por idénticos períodos”. El MDN no podrá hacer más de 80 en forma simultánea, “hasta un máximo de $26.000.000, monto que se ajustará anualmente en el mes de enero por la variación del Índice de Precios del Consumo (IPC)”. Este artículo ya generó controversia en la bancada del Frente Amplio (FA); Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) dijo ayer a la diaria que quieren “revisar” la redacción del texto y “dialogar” con Presidencia y el MDN. “En lo personal no me gusta la redacción, vamos a conversar con los compañeros para ajustarla". El diputado dijo que a más de un sector del FA no le convence el artículo, pero aseguró que esperarán una aclaración para “tener más información o hacer una modificación que supere nuestras dudas”. Asti afirmó que se pedirán reuniones con otros ministerios para profundizar en otros incisos.

En la misma línea, el diputado suplente Alejandro Zavala (Ir) consideró que el artículo, tal como está redactado, tiene “muchas imperfecciones” y podría resultar “pernicioso”, ya que “podría incentivar el retiro voluntario, en lugar de desestimularlo”. Además, según Zavala, 80 cargos “son muchos” y debería topearse el salario, no sólo la partida (el arrendamiento de servicios no tiene tope salarial).

“En principio estaríamos en contra, aunque admitimos que se puede seguir discutiendo y permitir excepciones”, comentó Zavala, que ya había advertido sobre este punto en la anterior reunión de la bancada oficialista.