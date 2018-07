Proponen desvincular a legisladores que desobedezcan a bancada

El Secretariado del Frente Amplio (FA) discutió ayer una propuesta de la Vertiente Artiguista (VA) que establece que aquellos legisladores que no voten lo que define la bancada queden “al margen” de la fuerza política y “dejen de pertenecer al FA”, según explicó a la diaria Daoiz Uriarte, presidente de la VA. “Uno de los problemas que tiene el FA en su funcionamiento es que alguien rompa la disciplina en el momento de votar, trancando que se desarrolle lo definido por el gobierno nacional, que es nuestra responsabilidad”, explicó. Para Uriarte, la desobediencia de un legislador no es “un problema ético” sino “un tema político”, y por eso no debería pasar por el Tribunal de Conducta Política del FA. La propuesta implica que a quienes queden por fuera del FA se les pida la banca y se les niegue el uso del lema en las siguientes elecciones. “Votarán con el lema que les parezca, pero no con el lema FA”, dijo Uriarte.

Si bien el Secretariado no resolvió nada, para Uriarte “hay un consenso en que este tema se tiene que tratar”.