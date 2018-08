Cosse y Murro a un paso de lanzarse como precandidatos del FA

Los posibles precandidatos del Frente Amplio (FA) están tanteando el terreno y viendo qué adhesiones obtienen antes de lanzarse de lleno a competir en la carrera por la postulación a la presidencia de la República. El Comité Ejecutivo del Partido Comunista (PCU) recibió ayer en su sede central a los ministros de Trabajo, Ernesto Murro, y de Industria, Carolina Cosse, ambos impulsados por el ex presidente José Mujica, para conocer sus ideas y propuestas.

El primero en subir las escaleras del PCU fue el ministro de Trabajo. Luego de su conversación con los dirigentes comunistas, Murro dijo a la prensa que “la gente se ha movido en distintos lugares del país” para impulsarlo como candidato y valoró las campañas de apoyo que se realizan en Facebook y Twitter. También señaló que la decisión final sobre su candidatura la tiene el FA y que, por ahora, se mantiene como un “pre pre” candidato. En las últimas semanas, Murro recibió el apoyo de diversos grupos. El primero fue una delegación de militantes frenteamplistas de la regional noroeste de Canelones, que presentaron el 25 de julio al presidente del FA, Javier Miranda, un listado de personas que respaldan su postulación. Ayer, otro grupo entregó unas 800 firmas en la sede del oficialismo. Eduardo Martínez Platero, integrante del grupo de jubilados y pensionistas que lo apoyan, dijo a la diaria que “el FA no puede prescindir de una candidatura como la de Murro”, porque este “tiene todo lo que le puedas pedir a una persona”, y destacó que, independientemente de la discusión sobre si está habilitado o no constitucionalmente, el oficialismo tiene que “elegir a una persona con capacidad, y eso lo ha venido demostrando Ernesto”.

Más tarde fue el turno de la ministra de Industria de conversar con los dirigentes del PCU. Al salir de la reunión, explicó que hablaron de los “desafíos” del oficialismo y los “énfasis de las ideas”. Al ser consultada sobre si le gustaba la idea de ser candidata, señaló que no se trata de que le guste o no, sino del proceso “democrático” que se dé en el FA para definir la cuestión. Dijo que ella está “en la línea de trabajar para seguir cambiando el país”, y si bien aceptó que fue invitada por el PCU como precandidata, enfatizó que fue a la reunión como “Carolina Cosse, frenteamplista”. Ante la pregunta de un periodista sobre si es “el tiempo” de las mujeres en el oficialismo, la ministra respondió afirmativamente y sonrió.

El secretario general del PCU, Juan Castillo, dijo que invitaron a los ministros porque consideraban positivo conocer de “primera mano” las ideas de “quienes se manejan públicamente como posibles precandidatos”. También aseguró que el partido desea llegar con una “fórmula de consenso” al congreso del FA y no descartó la posibilidad de que haya reuniones con otros candidatos, como Daniel Martínez o Yamandú Orsi.

El Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP), según informó ayer El Observador, planea iniciar conversaciones con el PCU para construir una alianza electoral e impulsar a un candidato que compita con Martínez. Este aún no ha oficializado su precandidatura, pero ya cuenta con las adhesiones del sector PAIS, el Movimiento Alternativa Socialista, el Partido Obrero Revolucionario, la Vertiente Artiguista y la Liga Federal, y en los próximos días se pronunciará en la misma línea el Partido Socialista. Varios dirigentes comunistas dijeron a la diaria que si bien no descartan volver a unir fuerzas con el MPP, como en las últimas elecciones, hasta ahora no han analizado a fondo el tema.