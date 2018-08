Cuerpos que escriben

Según su texto de presentación, Liberoamérica nació el año pasado “gracias a la iniciativa de dos compañeras de Argentina y un compañero de las Islas Canarias que se hartaron de la discriminación de las nuevas voces en los medios culturales iberoamericanos y decidieron construir su propia revista digital”. El nuevo espacio se transformó en una verdadera plataforma de lanzamiento que, dicen, pronto incorporó a “más de 100 colaboradorxs jóvenes cada mes” y sobrepasó “en cuestión de semanas a numerosos espacios emblemáticos de la literatura online de la última década en toda América Latina”.

Todo esto viene a cuento porque acaba de llegar a librerías montevideanas el bellísimo volumen Liberoamericanas. 80 poetas contemporáneas, que reúne textos poéticos de mujeres jóvenes de América Latina, España y Portugal. La antología se presenta como “enteramente producida por mujeres, desde el primer poema hasta el proceso de edición y de diagramación”, y fue publicada gracias a un proyecto de financiación colectiva a partir de una preventa que, en el caso de Uruguay y Argentina, estuvo abierta hasta el 30 de abril, y que sigue abierta, por ejemplo, para Bolivia.

No es una antología crítica: no hay comentarios de los textos y lo que escriben las seleccionadoras –Paula Márquez (coordinadora), Roxana Molinelli, Luciana Reif y Romina Serrano para la edición de Argentina y Uruguay– no hace referencia a los aspectos literarios del libro, sino a su potencia de construcción colectiva por fuera de las instituciones ya consolidadas en el campo de la creación artística. Las poetas uruguayas que integran el volumen son Karla Ferrer Arévalo, María Virginia Finozzi, Regina Ramos, Guillermina Sartor, Romina Serrano y Adriana Stratta.

Liberoamérica, que dice tener un equipo editorial estable en los países y regiones en los que está presente, organiza además “eventos poéticos y literarios gratuitos en Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Córdoba, Lima, Madrid, Managua, Monterrey, Montevideo, Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Chile y São Paulo”. Este libro es su primer proyecto editorial en formato tradicional.