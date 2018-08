Directorio blanco envió caso de ex jerarcas de la Junta de San José a la Comisión de Ética

El directorio del Partido Nacional (PN) resolvió enviar a la Comisión de Ética de esa fuerza política el caso de los ex ediles Nelson Petre y Alexis Bonnahón, que integraron la Junta Departamental de San José como representantes del sector Todos, liderado por Luis Lacalle Pou.

A comienzos de julio, la fiscal Renée Primiceri le solicitó los procesamientos sin prisión de ambos a la jueza Gladys Sena, por entender que los ex legisladores departamentales cometieron el delito de abuso de funciones en su manejo de recursos de la Junta Departamental durante los años 2013 y 2014. Más precisamente, de julio de 2013 a julio de 2014, cuando Petre fue presidente de la Junta y Bonnahón secretario general del organismo.

El caso llegó a la Justicia después de que se conformara una comisión investigadora en la propia Junta Departamental, debido a que luego del período en que la presidió Petre, varios rubros de gasto tenían sus fondos “agotados”, explicó a la diaria un edil que integró este cuerpo, y luego detalló: “En ese período [de la presidencia de Petre] estaban todos los rubros excedidos por tres o cuatro veces: había boletas adulteradas, donaciones, cheques librados sin comprobante y gastos de combustible sin ningún tipo de aval o reparo”. Con la firma de todos los integrantes de la comisión investigadora, el tema fue elevado a la Justicia y ahora se espera el fallo de Sena. Por otra parte, existe un dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que no se hizo público pero que también revelaría irregularidades en el manejo de los fondos del Legislativo local.

Ayer la presidenta del Honorable Directorio nacionalista, Beatriz Argimón, leyó durante la sesión una carta que Bonnahón le envió al Ejecutivo del PN, en la que alega que la Junta no tenía contador en ese período. Según dice el ex jerarca en la misiva, a Petre se le imputa la responsabilidad de ser el “ordenador de gastos” y a él la de ser “ordenador de pagos”, una “función que no existe en la Junta Departamental, ya que nunca hubo esa delegación de funciones de acuerdo al TOCAF, y además, en la realidad, yo nunca ordené un gasto y no estaba dentro de mis funciones de acuerdo al Reglamento de la Junta”.

En esa misiva, publicada por el portal_ SJ.uy_, Bonnahón toma distancia de la actuación de Petre, de quien dice creer que “no es blanco ni nunca lo fue”. Actualmente, Bonnahón se desempeña como asesor de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de San José, mientras que Petre abandonó la actividad política. El intendente de San José, José Luis Falero, que además es secretario del directorio, no estuvo presente en la sesión de ayer.

Tras la lectura de la carta por parte de Argimón, se decidió enviar el caso a la Comisión de Ética. “El tema entero se mandó a la Comisión de Ética para que lo estudie y haga un informe al directorio”, dijo a la diaria el senador suplente Jorge Saravia, que también integra el Ejecutivo nacionalista.

Pensando en el mañana

Si bien todavía falta más de un año para un posible escenario de balotaje, en el PN ya son conscientes de que para que ese partido gane una segunda vuelta y gobierne deberá lograr acuerdos, ya que nada indica que pueda contar con mayoría absoluta propia. Con miras a una eventual coalición de gobierno, y también en busca de sustento para decisiones de cara a una segunda vuelta, le presentarán en los próximos días al resto de los partidos de oposición el documento programático de acuerdo que los blancos ya dirimieron en su interna. La idea es obtener una “aproximación institucional” con las demás colectividades políticas, describió el diputado nacionalista Pablo Abdala.

Según Abdala, se entregará el documento a las autoridades de los demás partidos, pero “no con el afán de rescatar un pronunciamiento, sino de aportar una serie de ideas y explorar coincidencias con los partidos con los que el PN va a tener que entenderse para ganar primero y gobernar después”. La agenda del nacionalismo incluirá al Partido Colorado, al Partido Independiente, al Partido de la Gente e incluso a Unidad Popular, partido con el que Abdala admitió que existen “diferencias ideológicas importantes”. “Esto no significa que tengamos la pretensión de gobernar juntos. Tampoco es el momento de incorporar a nadie. Pero sí hablar entre todos los que estamos para cambiar”, resumió. En una comunicación oficial del PN tras la sesión, se informó que la ronda de consultas también incluirá a los precandidatos de los partidos.

El documento inicial fue propuesto por el senador y precandidato Jorge Larrañaga. Tiene unas 30 páginas de extensión, y su objetivo es que el país pueda “alcanzar niveles de desarrollo humano del primer mundo”. El texto hace una evaluación crítica de las políticas de seguridad, educación y relaciones internacionales del actual gobierno, y también de su política económica. Sobre esta última, se cuestiona que haya sido gobernada por un partido, y se sostiene que debe ser de “diálogo y acuerdo”. Además, se asegura que el modelo de la “estructura educativa” del país está “agotado” y requiere una “reforma”. Para eso, se propone que el poder político, “representativo de la ciudadanía”, tenga el control de la educación, y que los organismos de conducción tengan una representación “pluripartidaria”.