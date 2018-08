Lista de Gandini comenzará a juntar firmas contra inclusión financiera en Montevideo

La Agrupación Héctor Gutiérrez Ruiz del Partido Nacional (PN), que lidera el diputado Jorge Gandini (también conocida como la lista 250), que forma parte del sector Por la Patria), recibirá hoy en su plenario a los principales referentes de la campaña para reformar la Constitución y eliminar la “bancarización obligatoria” que entienden que impone la Ley de Inclusión Financiera.

La lista apoyará la campaña, lanzada el año pasado por varios gremios de comerciantes, principalmente del interior del país, agrupados bajo la Cámara Regional de Comerciantes y Empresarios del Este (Crece), que crearon la Comisión Nacional de Lucha contra la Bancarización Obligatoria. Luego del encuentro, el sector político resolverá de qué forma materializará su apoyo a esta recolección de firmas. “Vamos a ver cómo instrumentamos el mecanismo”, dijo Gandini. La idea, sostuvo, es que la agrupación aproveche los esfuerzos ya desplegados en la recolección de firmas para la campaña de reforma constitucional “Para vivir sin miedo”, que encabeza el senador Jorge Larrañaga, y que la planilla contra la bancarización obligatoria sea utilizada como una “segunda papeleta” por las mesas de recolección de firmas. “La gente nos pide y nos pregunta [por el tema]”, aseguró el legislador, que entiende que “hay que presionar por cambios a través de una consulta popular”.

Para Gandini, la “instrumentación de la inclusión financiera tiene mil problemas y exigencias que van más allá de lo lógico y sensato". Además, sostuvo que estos cambios incluso han impactado sobre la seguridad pública. "Los bancos nos dicen que los cajeros que explotan no se reponen y cada vez les ponen menos dinero, y el costo del entintado además es cada vez más difícil de absorber. Pero principalmente esto afecta a la libertad; este sistema conduce a la obligatoriedad y eso es cuestionable”, consideró. Agregó que no cree que un menor manejo de efectivo por parte de la población contribuya a mejorar la seguridad: “Rechazo ese razonamiento. Lo que hay que sacar de la calle es a los delincuentes, no el dinero. El delito se ha corrido, pero lejos está de haberse frenado. Sacar el efectivo de circulación es atacar lo marginal del problema”.

Si bien los principales dirigentes del PN, como los senadores Luis Lacalle Pou y Larrañaga, se adhirieron a la causa a título personal, la 250 es la primera lista que sale a hacer campaña a favor de esta iniciativa, que necesita reunir más de 260.000 firmas para fines de octubre de este año.

Tomás Casas, del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja, dijo que Crece se reunirá en Maldonado el 21 de agosto para ponerse al día en la recolección de firmas y hacer una suerte de “relanzamiento” de la campaña, tras el Mundial y las vacaciones de julio, en su tramo final.

En enero, cinco meses después del lanzamiento de la comisión, Casas aseguró que ya se había logrado obtener cerca de las 100.000 firmas.