Miranda dijo que hay una campaña de “enchastre” contra Vázquez

El presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, dijo ayer a la diaria que los medios de comunicación están haciendo una campaña de “enchastre” contra el gobierno y en especial contra el presidente de la República, Tabaré Vázquez.

Miranda relató que desde hace días quiere hablar, porque se relacionó al hijo y al hermano del presidente con el escándalo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). “Pasamos toda la semana pasada viendo en la prensa trascendidos que vienen de grabaciones, clandestinas y editadas, de gente que se acusa mutuamente de negocios espurios, y así caen el subsecretario del Ministerio del Interior [y hermano del presidente, Jorge Vázquez] y el hijo del presidente. Esto se llama amarillismo en una campaña”. Al presidente del FA le preocupa que se haya intentado vincular al hijo del primer mandatario con el caso de la AUF, porque a su entender se intenta golpear al presidente por intermedio de su hijo.

La gota que derramó el vaso para el presidente del FA fue el titular de ayer del diario El Observador. Ese medio puso en portada el estudio de los economistas Martín Leites y Gonzalo Salas, “Dinámica del bienestar de las clases sociales en los últimos años”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y tituló: “El 40% de los hogares uruguayos está en riesgo de caer en la pobreza, según estudio”. “Esa información está totalmente manipulada, y eso es violatorio de los derechos humanos, va en contra del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dice que hay derecho a la libertad de expresión, a expresar las ideas, a que no haya censura previa, pero los receptores de la información tenemos el derecho de que la información sea fidedigna”.

Sobre los medios de comunicación en general, sostuvo que, como cualquier poder –y “sin dudas los medios de comunicación son un poder en la sociedad, porque crean opinión pública”–, tienen que estar regulados. “Por eso promovimos la ley de medios audiovisuales”, señaló. También pidió responsabilidad cuando se difunden noticias policiales, ya que “uno de los factores de la violencia en la sociedad es su banalización”.

En relación con la actitud de los políticos hacia los medios, comentó: “Los actores políticos usan a los medios para comunicar su punto de vista. Pero es tal la desconfianza que tenemos, que estamos permanentemente midiendo qué decimos, porque tememos a la titulación”. Comentó que él no hace declaraciones a El País porque “es un medio partidario, anti Frente Amplio y anti gobierno”. “Hemos logrado que por primera vez en su historia sea un medio opositor”, ironizó.

Sobre el caso del ex vicepresidente Raúl Sendic, sostuvo que “la prensa fue un factor fundamental; tanto Búsqueda como El Observador, sin duda, efectivamente hicieron una investigación periodística” y después “usaron esos medios para golpear al entonces vicepresidente”. “No tengo la menor duda de que tenían elementos para hacerlo; de hecho nosotros mismos, a través del Tribunal de Conducta Política, nos expedimos sobre su conducta”, acotó.

Sobre la cobertura de las noticias, afirmó que ayer hubo “cero” notas acerca de la Rendición de Cuentas porque “no hubo lío en la interna del FA”, y dijo que el proyecto que está en discusión en el Parlamento es austero. “Obedece a la coyuntura que estamos viviendo, con una Argentina que tiene 26% de inflación y un Brasil que no logra salir del estancamiento económico y que tiene una inestabilidad política impresionante. En ese contexto, Uruguay, modestamente, sigue creciendo”, afirmó. Miranda admitió que hay preocupación por el empleo, pero señaló que “no generamos desocupación” y sostuvo que “no está todo fantástico” porque hay “un montón de factores que impiden que se crezca más rápido, que no dependen de la conducción económica del gobierno”.

Destacó la importancia de la laicidad del poder político, pero precisó que eso no equivale a ateísmo. “La izquierda va a defender el Estado laico, separando la moral religiosa de la política”, definió. Consultado sobre la decisión del presidente Vázquez de vetar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en su primer gobierno, dijo que entiende “la convicción del presidente” pero no comparte su decisión. “Creo que es un problema social que hay que resolverlo en términos laicos, y no mediante la imposición de una determinada moral”, sostuvo.

Sobre la fórmula del FA, aseguró que en ella habrá “por lo menos” una mujer.

Con respecto a la oposición, dijo que en el Partido Colorado “hay opciones” que le parecen “razonables” y que están “más cerca de la izquierda”, como el sector Batllistas Orejanos que lidera el diputado Fernando Amado. “El tema es que parece que salió a liderar la oposición Julio María Sanguinetti”, a quien catalogó como un político de fuste y “un interlocutor de talla”, pero que “no tiene nada de renovación”. Al respecto, sostuvo que los sectores conservadores de la oposición se quieren parecer a Mauricio Macri, “incluso en la estética”, pero “no hay Cambiemos con Sanguinetti”. A Edgardo Novick, del Partido de la Gente, lo calificó de “una expresión de estos tiempos”. “Hay un tema de fondo: la ‘caquistocracia’, que es el gobierno de los peores. La conjunción de los medios de comunicación con el poder empresarial promueve a personajes cuya virtud no es la política ni el compromiso social”, sentenció.