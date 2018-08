Legisladores del Partido Nacional impulsan una modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia para que los padres separados que acuerdan la tenencia compartida de sus hijos tengan la misma cantidad de tiempo con ellos. La medida es apoyada por varios colectivos de padres separados. El integrante de uno de ellos opinó: “Para mí es un derecho que tenemos los padres. Dicen que eso puede afectar la estabilidad emocional de los hijos. Yo tengo que reconocer que no entiendo mucho del tema, porque de esas cosas se encarga la madre, pero la medida me parece justa”. También aseguró que “a mí me gustaría brindarle parte de mi tiempo a mis hijos, porque la plata que supuestamente les tengo que pasar no se la paso. Algo tengo que darles”. Gerardo Amarilla, uno de los impulsores del proyecto, reconoció que tampoco tiene claro cuál podría ser el efecto que supuestamente la medida tendría en los niños, aunque aclaró que “esto es lo de menos”. “En los hechos, los padres no van a cumplir con el régimen, así que va a seguir todo igual”. El legislador consideró que “con la enorme cantidad de padres que ni siquiera cumplen con el régimen de verlos el fin de semana, es imposible que cumplan con un compromiso de tenerlos tres días y medio. Esto es más que nada una medida simbólica destinada a hacer enojar a las feministas. Los niños prácticamente no van a sentir los efectos”.