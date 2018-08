Se aprobó en general el proyecto de Rendición de Cuentas

Ayer a las 19.50 se levantó la sesión de la Cámara de Diputados que trató el proyecto de Rendición de Cuentas. En la primera jornada de debate, que empezó pasadas las 10.00, el proyecto se aprobó en general, por 50 votos en 95. Hoy los representantes continuarán la discusión en particular.

A petición de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda se quitaron los artículos 111 y 112 para que sean tratados en la Comisión de Asuntos Internacionales. Estaban en el inciso del Ministerio de Relaciones Exteriores y establecen categorías para los destinos en el exterior, así como un límite de tres años de permanencia para los enviados a lugares donde las condiciones de vida son particularmente difíciles.

También se quitó el artículo 188, que “blindaba” al Ministerio de Salud Pública ante posibles demandas por medicamentos de alto costo. Pasó a consideración de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la cámara baja.

En términos generales, la discusión se centró, como era previsible, en las críticas de la oposición al incremento del gasto por parte del Poder Ejecutivo (PE), mientras que los diputados del Frente Amplio (FA) defendieron el proyecto con el argumento de que es de los más austeros desde la recuperación de la democracia.

Afredo Asti (FA) destacó que Uruguay “tiene sus fortalezas”, ya que no atraviesa una crisis como la que están pasando los países vecinos. “No somos Alicia en el país de las maravillas, pero tampoco somos el reino del terror”, dijo ironizando sobre el panorama “apocalíptico” que, a su entender, planteaba la oposición. Admitió que el déficit fiscal es alto (4% del Producto Interno Bruto) y que en los últimos cuatro años se perdieron puestos de trabajo: cerca de 47.000. Reconoció también que este año se esperaba un crecimiento de 2,5%, pero por “el efecto de la sequía” se debió llevar la previsión a 1,3%. El diputado defendió el aumento de funcionarios, ya que este se produjo en “los entes autónomos de la salud y la educación”, y dijo que “la oposición muy hábilmente vincula este crecimiento con los puestos de particular confianza, que se pueden contar con los dedos de la mano”.

Conrado Rodríguez (Partido Colorado) sostuvo que “el gobierno quiere seguir aumentando el gasto” y que eso impactará en “la calidad de vida de la gente”, porque se pagará con “cargas impositivas”. Por su parte, Pablo Abdala, del Partido Nacional (PN), sostuvo que las previsiones del PE “siguen fallando” y que “no sólo no reducimos el déficit, sino que se va incrementando”. Dijo que no le cree al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, porque tiene “un exceso de optimismo”, y aseguró que los nacionalistas no plantean bajar el gasto social, pero que hay que cambiar la manera en que se gasta.

A su turno, Bettiana Díaz (FA) señaló que los mismos legisladores que ahora piden presupuesto para asegurar el cumplimiento de la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género son los que no la acompañaron. Graciela Bianchi (PN) replicó que ella no votó esa norma porque es un “mamarracho jurídico”.