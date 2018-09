Adriana Peña volvió al sector de Larrañaga

En marzo de 2017, la actual intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, abandonó Alianza Nacional (AN), el sector liderado por Jorge Larrañaga, y se declaró independiente. En aquel momento dijo a Radio Carve que había llegado el momento de reflexionar y “buscarle la vuelta a la elección”. Peña apostaba a que el Partido Nacional (PN) fuera a las elecciones internas con un único candidato, algo que no se concretó. Después de que se oficializaran seis precandidaturas blancas, ayer Peña volvió a AN. El acto de reincorporación, que no duró más de tres cuartos de hora, se llevó a cabo en el edificio anexo del Palacio Legislativo: la convocatoria decía que sería en la sala 15, pero se terminó haciendo en la sala Acuña de Figueroa por la nutrida concurrencia de un centenar de personas venidas de Lavalleja.

Peña, que ya fue elegida dos veces intendenta y no puede aspirar a un nuevo mandato departamental, afirmó en conferencia de prensa que ocupará el lugar que sus compañeros de AN le quieran dar, pero dijo que no será candidata a diputada y no descartó encabezar una lista al Senado. “Lo importante es transmitir a la gente que lo que se pudo hacer desde Lavalleja se puede hacer en todo el país”, opinó.

Sobre aquella idea de que el PN tuviera un solo precandidato, comentó a la diaria que todavía se está “a tiempo”, pero admitió que “probablemente va a haber una interna”, y acotó que “lo importante es que todos estamos decididos a que haya un bien común”.

Peña ratificó su apoyo a la reforma de la Constitución que propone Larrañaga en temas de seguridad, y dijo que va a reforzar la recolección de firmas. Sostuvo que el líder de AN está “tomando y sintiendo” las necesidades de “la gente normal, como todos nosotros”, que “lo primero que necesitamos es tener la seguridad de la vida, y no vemos a nadie que se meta en ese tema”. Por su parte, Larrañaga aseguró que la reincorporación de la intendenta es un paso “tremendamente importante”. El senador destacó que Peña es la única mujer en el Congreso de Intendentes, que fue reelecta, y que tiene “la experiencia de haber sido una diputada muy joven”. “Estamos formando un gran equipo y precisamos mujeres y hombres que le den fortaleza”, afirmó. Agregó que tienen coincidencias sobre seguridad, pero también sobre la importancia del papel de los gobiernos departamentales en el gobierno nacional. “Esta mujer, que representa a todo el PN, va a aportar mucho al partido, al sector y al país”, aseguró.