ANCAP reconoció ayer que hubo problemas de abastecimiento en las estaciones de servicio debido al bloqueo de la entrada y salida de camiones de la planta de La Tablada implementado por el Sindicato Único de Transportistas de Carga y Ramas Afines. Esto llevó a varios automovilistas a formar largas colas frente a los puntos de venta de combustibles. Uno de los automovilistas, entrevistado por un informativo televisivo, reconoció que estaba allí “no tanto por la necesidad de asegurarme la nafta, sino porque es una oportunidad para no tener que bancar a mi esposa". "Los 30 de abril me los paso en el supermercado, me hace muy bien, pero de eso hace más de cuatro meses. Estos paros me sirven para tirar todo el año”, agregó.

Desde la Intendencia de Montevideo (IM) consideran que se está atravesando una crisis en materia de transporte. “No sólo los automovilistas se quejan por la falta del combustible que necesitan para hacer andar sus vehículos. Los ciclistas también están molestos, con toda justicia, por los problemas que hay en las farmacias para conseguir marihuana”, explicó un jerarca de la IM, que agregó: “El cannabis es un elemento muy importante, porque les permite salir a empaparse y morirse de frío en pleno invierno y no sólo no pasarla mal, sino además creer que están en medio de una experiencia placentera. Sin marihuana, la actividad de andar en bicicleta por la ciudad pierde sentido. Si queremos proteger el medioambiente, necesitamos más marihuana”.