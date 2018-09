En el PN analizan presunto “golpe de Estado” en la agrupación del difunto diputado Perdomo

Varios ex dirigentes allegados al fallecido diputado Alberto Perdomo se presentarán en la sede del Partido Nacional (PN) el lunes próximo para solicitar que los reciba el Honorable Directorio o la Comisión de Asuntos Políticos. Su objetivo es dejar en claro que la conducción de las agrupaciones que se alineaban tras el difunto representante está en disputa y que la anunciada adhesión de esos grupos a la precandidatura de Luis Lacalle Pou fue tomada, según sostienen, de forma ilegítima, violando los estatutos internos.

Perdomo apoyó al senador Jorge Larrañaga en las elecciones de 2009 y 2014, aunque mantenía un perfil independiente. Los reclamantes señalan que antes de las elecciones departamentales de 2015 Lacalle Pou impugnó ante la Corte Electoral, sin éxito, el uso en Canelones del número de lista 404, que él utiliza en el resto del país, pero que en ese departamento estaba bajo el dominio de una agrupación dirigida por Perdomo. Esta historia tuvo un giro en agosto.

¿Cómo empezó?

Según cuenta la dirigente Mónica Martínez, cuando Perdomo murió, en mayo de 2017, Marcelo Díaz, quien era su secretario y figuraba también como secretario de las agrupaciones que lo seguían, le envió una carta al Directorio del PN declarando que se convertía automáticamente en el secretario general de todas esas listas. Díaz lo hizo, asegura Martínez, de forma “inconsulta”, sin el aval del resto de las autoridades y militantes. El cargo de secretario general, agregó, ni siquiera existía en los estatutos, y tampoco pasó por la Comisión de Asuntos Políticos del partido, como a su juicio debería haber ocurrido si se hubieran respetado el reglamento interno del partido y los estatutos de las agrupaciones.

Martínez y otros dirigentes se desayunaron de la situación cuando se enteraron de que el número de lista 3.000.000, que Perdomo había reservado para las elecciones de 2019, había sido dejado libre por Díaz y luego tomado, casi simultáneamente, por el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, a nivel nacional, y por el diputado Daniel Peña en Canelones. Eso motivó que Martínez y otros dirigentes consultaran sobre la cuestión ante el Directorio del PN y la Corte Electoral, y que se contactaran con el propio Lacalle Pou y con la presidenta del Directorio, Beatriz Argimón. Esta derivó el tema a la Comisión de Asuntos Políticos, en la que el abogado Gonzalo Medina radicó la denuncia en junio de este año.

La gota que terminó de desbordar el vaso fue el anuncio de que la ahora llamada Agrupación Alberto Perdomo, con la lista 404 de Canelones (una de las impugnadas), declaraba su apoyo a Lacalle Pou (quien accede así al número que no podía usar en ese departamento), mientras la controversia está a estudio de la Comisión de Asuntos Políticos del PN, en la que es mayoría, justamente, Todos, el bloque que apoya al senador y precandidato. “Si está en disputa y salís a hacer un acto oficial, hay algo que no funciona. Entonces, lo que decide el Directorio no es vinculante, no es importante o simplemente están por encima de lo que se resuelve allí”, dijo Martínez.

Respuesta

Consultado por la diaria, Díaz sostuvo que Alberto Perdomo y él eran, indistintamente, los representantes políticos, legales y electorales de las agrupaciones, y aseguró que ese dato fue omitido en la denuncia presentada ante la Comisión de Asuntos Políticos. “Con la representación electoral puedo ir a la Corte Electoral, pedir un número, o cambiarlo por otro, y con la representación legal podés hacer trámites frente al Directorio o pedir un sublema”.

Respecto de la adjudicación de la secretaría general, Díaz admitió que ese cargo figuraba en una carta modelo del sitio web del PN. “Ser secretario general o presidente es lo mismo, pero mañana vos podés ser presidente y la representación puede estar en un vocal”, argumentó. Añadió que, como cuando falleció Perdomo quedó un cargo vacante, él se ubicó como secretario general y sumó un vocal para completar las autoridades de las agrupaciones. Según dijo, ese procedimiento se lo requirió la secretaria del PN, Graciela Guido. “Puedo haberme equivocado en que presenté la nota y la firmé yo solo, sin haberla hecho firmar por los demás, pero todos estábamos en conocimiento”, afirmó. También explicó que renunció al número de lista 3.000.000 “porque no lo iba a usar”. “El 4.000.000 es más lindo y lo tengo guardado”, acotó.

Por otra parte, Díaz sostuvo que ni Medina ni Martínez eran parte de la mesa directiva de las agrupaciones, y que si bien ahora “se sintieron desplazados”, hay que tener en cuenta que “solamente sacaron una lista en la elección pasada”, de las muchas que lideraba Perdomo. “Estas agrupaciones tienen más de 20 años y ellos vinieron recién después de 2009”, destacó.

Argimón confirmó a la diaria que el tema está siendo estudiado en la Comisión de Asuntos Políticos y que allí se está “escuchando a todo el mundo”. Desde el sector Todos prefirieron no hacer declaraciones sobre la controversia, y explicaron que se trata de un tema “delicado”, que involucra incluso aspectos “personales”.