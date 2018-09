Juan Raúl Ferreira y ex sector del Partido Colorado se suman al Espacio 609

En un acto en el teatro La Candela, el Espacio 609 formalizará hoy varias incorporaciones, entre ellas la del ex senador y hasta hace poco integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) Juan Raúl Ferreira, hijo del caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate. Además, se relanzará la lista 810 de Canelones, un grupo escindido de Propuesta Batllista (Proba-Partido Colorado, PC). El acto será encabezado por el ex presidente José Mujica.

Ferreira aseguró que en el Partido Nacional (PN) se perdieron las ideas de Wilson. “En lo personal, no he encontrado que se expresaran las ideas y la actitud, la manera de vivir, la política, el proyecto de país del wilsonismo. Han pasado los años y eso se ha agravado”, dijo a Radio Montecarlo. También aclaró que no va a ocupar ningún cargo electivo, porque haber pasado por la INDDHH se lo impide.

Por otra parte, Juri Sanguinetti, referente de la lista 810, comentó a la diaria que en las elecciones pasadas alcanzaron los 4.500 votos en todo el departamento, aunque en esa oportunidad ya estaban dentro del Frente Amplio. El dirigente dijo que participan en los comicios con la 810 porque, si bien sería fácil obtener más votos con la 609, eso implicaría no saber qué caudal de votantes tienen.

Sobre la realidad de Canelones, sostuvo que el Espacio 609 necesita fortalecerse, pero adelantó que están en conversaciones con un grupo de nacionalistas y colorados afines a las ideas de la agrupación de izquierda para que se sumen al sector. “Nuestro grupo ha crecido, es un lugar en donde se puede hablar y decidir”, aseguró.

Sobre el acto de hoy, Sanguinetti dijo que lo más impactante va a ser la incorporación de Ferreira, ya que evidencia que en el PN “no hay wilsonismo”, algo similar a lo que pasa en el PC con el batllismo: “Es muy fuerte decir que en el PC no hay batllismo, pero lo cierto es que se olvidó del pueblo”.