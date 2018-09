Para los dirigentes de la oposición, la llegada de Mauricio Macri al poder en la vecina orilla fue vista como un hecho positivo. En opinión de los principales líderes de la oposición, el macrismo representaba un giro radical con respecto al kirchnerismo, y auguraban una era de mayores certezas a nivel macroeconómico. “Yo no me arrepiento de lo que dije y pienso mantener mi decisión de recurrir a los asesores de la campaña de Cambiemos [el partido político de Macri]. Es cierto que esto último se debe a que ahora seguramente van a empezar a cobrar mucho menos, pero en líneas generales sigo confiando en Macri”, aseguró un dirigente del Partido Nacional. Un legislador colorado opinó, por su parte, que “lo que pasa en Argentina es una prueba de lo que veníamos diciendo: Macri trajo el fin de la era de la incertidumbre y el principio de la era de las certezas y las seguridades. Con lo que se ha visto miércoles y jueves, es seguro que se va todo al carajo”. El legislador reconoció que las dificultades en Argentina “pueden afectar negativamente a la economía uruguaya”, pero también consideró que “los desastres que hacen no hay manera de evitarlos. Lo más que podemos esperar es que llegue un gobierno que deje en claro que de acá a tanto tiempo la cosa estalla. Y con Macri tenemos eso, porque hoy por hoy sabemos con seguridad que antes de fin de año Argentina se hunde, así que cada uno puede armar sus estrategias con toda la información sobre la mesa”.