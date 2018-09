Ministerio de Turismo declaró de interés congreso “por la vida y la familia”

Pocos días después de que comenzara lo que el gobierno llama el “mes de la diversidad” –que este año incluye a varias oficinas públicas con la bandera del arcoíris–, el pastor y líder de la iglesia Misión Vida para las Naciones, Jorge Márquez, anunció en Facebook el II Congreso Nacional Sudamericano por la Vida y la Familia, con una imagen que incluye el logo “Uruguay Natural” del Ministerio de Turismo, señalando que el evento fue declarado de interés turístico nacional.

El congreso se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Punta del Este, del 22 al 24 de noviembre, y las inscripciones cuestan entre 100 y 150 dólares. “Expositores de toda Sudamérica con una misma misión: la defensa de la vida y la familia. Te invitamos a que seas parte del cambio”, dice el video introductorio. Entre los panelistas uruguayos estarán los legisladores nacionalistas y evangelistas Gerardo Amarilla y Álvaro Dastugue (de la iglesia Misión Vida) y el doctor Jorge Patpatián, de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, quien ha asistido a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores para hablar en contra del proyecto de ley trans. En la web del congreso se destaca que asistirá el propio Márquez.

El menú de congresistas que vienen del exterior incluye al politólogo argentino Agustín Laje –activista contra lo que algunos llaman “ideología de género”–; al pastor argentino Hugo Márquez, quien llegó a denunciar ante la Organización de Estados Americanos que el gobierno de Mauricio Macri también impulsa la “ideología de género” en las escuelas públicas; al politólogo peruano Christian Rosas (promotor del movimiento Con mis Hijos no te Metas de Perú) y al diputado pastor costarricense Gonzalo Ramírez, quien en su país se ha opuesto en forma consecuente a los proyectos que buscan ampliar los derechos de los homosexuales.

La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, confirmó a la diaria la declaración de interés turístico, y señaló que no se concede “sólo a las cosas con las que estemos de acuerdo”, sino que “hay un protocolo que dice que se puede declarar de interés turístico una actividad que promueva la visita de determinada cantidad de personas del exterior –y en este caso se trae a 500 personas–, y que se haga en un lugar acreditado para congresos”. Aclaró que no comparte el contenido del evento, pero que debe actuar de forma “institucional”. “Si alguien quiere hacer otro congreso [en respuesta], perfecto, pero si ellos existen y cumplen con lo que se requiere para declarar de interés turístico, lo tengo que hacer. No tiene nada que ver con el tema, que está lejos de mi pensamiento”, explicó. En resumen, la jerarca dijo que lo que se evalúa son “las formas y no el contenido”.

Por la declaración de interés turístico, el congreso tendrá la posibilidad de ser exonerado del IVA; Kechichián dijo que desconoce si se inició el trámite para conseguir ese beneficio fiscal.

La Junta Departamental de Maldonado también declaró la actividad de interés departamental, por unanimidad y sin que mediara un segundo de debate, el 28 de agosto. Se votó en bloque junto con otras tres solicitudes, minutos antes de que terminara la sesión, a las 23.55. “Los títulos de estos congresos a veces son medio engañosos, y no vas a estar buscando debajo de la piedra para ver por dónde viene el tema. Evidentemente no sabíamos por dónde viene el tema”, alegó el coordinador de la bancada del Frente Amplio, Washington Martínez. “Cuando no te llama la atención [el nombre del evento], la declaración se suele votar, pero si hubiéramos sabido no lo habríamos votado”, aseguró el edil, quien agregó que se pedirá que el tema sea reconsiderado, aunque admitió que después de una votación por unanimidad no cree que haya “mucho que hacer con la cuestión”.