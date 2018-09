Murro destacó “avance cualitativo” en negociación colectiva

El Consejo de Ministros hizo ayer una evaluación positiva del crecimiento de la economía y de la marcha de la negociación colectiva. De la sanción al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, y de la ejecución de la “Marcha de Tres Árboles” en la Expo Prado no se habló en el encuentro, aseguró la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse. En cambio, el presidente Tabaré Vázquez felicitó al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, por su discurso “profundo y reflexivo” en el cierre de la Expo Prado.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, aseguró que el gobierno hace “una valoración muy positiva” del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer semestre del año, y destacó que está en línea con las previsiones. Cosse contó que presentó en el Consejo de Ministros los datos de la evolución del Índice de Volumen Físico de la industria, que arrojó que el núcleo duro de la industria ha detenido la desaceleración que registraba desde agosto de 2016. La ministra también anunció que el gobierno aprobó una ley que exonera de tributos a la importación de insumos de electrónica y robótica, una medida que beneficiará tanto a las empresas como a las instituciones educativas.

En tanto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, destacó que la negociación colectiva “se viene desarrollando normalmente”. Mencionó que ya se alcanzaron acuerdos en los sectores financiero; de transporte de personas a nivel urbano, suburbano, de escolares y de remises; en sectores industriales como el de bebidas sin alcohol y cervezas, y molinos y elaboración de pan; en el sector lácteo; en sectores de servicios como zonas francas, transporte aéreo y prensa escrita del interior. Resaltó que en los últimos días se logró consenso en los sectores de la construcción, de la bebida y de los lácteos, y estimó que “en los próximos días seguramente se pueda agregar la salud privada”. Estos sectores emplean a gran cantidad de trabajadores; Murro consideró que lo logrado representa un “avance cualitativo” respecto de la situación que había en julio y agosto.

En cambio, el ministro lamentó que los empresarios agropecuarios mantengan su decisión de no negociar y señaló una “diferencia importante en la actitud” de estas patronales con respecto a otros sectores rurales, como el de la granja, la apicultura y los criadores, que alcanzaron acuerdos tripartitos. Comentó que los ruralistas se negaban a negociar mientras se mantuviera el conflicto lácteo, y este “ya está resuelto”. Recordó, por otra parte, que si las patronales del agro quieren negociar con los trabajadores sin la participación del Poder Ejecutivo, pueden hacerlo. “Se reúnen con los sindicatos de trabajadores, negocian, acuerdan. Ni siquiera tienen la obligación de registrar el acuerdo. Si no quieren negociar con el Poder Ejecutivo, que no lo hagan, pero que negocien con los trabajadores”, dijo el ministro.

Por otra parte, Murro anunció que para octubre se prevé la inauguración de “dos importantes fuentes de trabajo”: la empresa de venta de ropa de origen sueco H&M y una planta de Nestlé.