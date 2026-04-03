La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) emitió un comunicado en el que expresa que “se puede avanzar en la negociación en el marco de la propuesta salarial presentada por el Ministerio de Trabajo”.

En esa línea, el dirigente de la FTIL, Pedro Toledo, dijo a la diaria este viernes que “la Federación ha acompañado las propuestas del Ministerio de Trabajo, pero quien tiene que dar el brazo a torcer es la Cámara de la Industria Láctea (CILU), ya que rechazó la última propuesta del gobierno. El Ministerio de Trabajo tiene que trabajar más con los empresarios y no tanto con el sindicato”.

Mencionó que el sindicato “está a la espera de ser convocado por el Ministerio de Trabajo para saber cómo continúan las conversaciones con las cámaras” y que, por estos temas, preocupa en la Federación que continúe transcurriendo el tiempo sin que se pueda cerrar un acuerdo en los Consejos de Salarios. Para no entorpecer las conversaciones, el dirigente prefirió no ingresar en los detalles de las propuestas presentadas por el Ministerio de Trabajo.

También en el marco de las negociaciones, el comunicado de la Federación expresa que en virtud de una comunicación mantenida entre dirigentes de la FTIL y el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, “el jerarca planteó desde el Ministerio la necesidad de realizar los máximos esfuerzos para alcanzar un acuerdo en el Consejo de Salarios, en base a la propuesta realizada días atrás”.

Otro de los puntos abordados en el comunicado tiene relación con la realidad de la industria láctea, sector que, según se señala, “atraviesa un momento de récords históricos en producción y remisión de leche a planta”. En ese sentido, se agrega que durante 2025 la facturación por exportaciones creció un 13%. Asimismo, se destaca que “aumentó la productividad del sector (medida por el índice de volumen físico y horas trabajadas), todo esto en un contexto donde el último crecimiento del salario real de los trabajadores fue en 2015”.

“Considerando que han transcurrido casi nueve meses desde el vencimiento de los Consejos de Salarios en el sector industrial y siete meses en el sector de distribución de lácteos, se entiende imprescindible que la situación salarial de la industria láctea se resuelva en la semana del lunes 6 al viernes 10 del corriente mes”, expresa un fragmento del texto emitido por la FTIL.